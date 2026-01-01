Nejprve prozraďte příběh pomocí domény .news

937,99/rok271,99/1. ročník
Ušetřete 71 %
Pro první rok
.news

O doméně .news

Stručný průvodce výběrem a registrací domény .news

Co je doména .news?

Doména .news je generická doména nejvyšší úrovně vytvořená pro zpravodajské, mediální a žurnalistické weby. Nemá žádná specifická omezení způsobilosti a je široce používána pro aktuální, informačně zaměřený obsah.

Pro koho je doména .news určena?

Doména .news je vhodná pro vydavatele, média, blogery a organizace, které chtějí sdílet aktuální informace. Pomáhá zdůrazňovat zpravodajský obsah, budovat autoritu a informovat publikum o obecných i specializovaných tématech.

Proč si vybrat doménu .news?

Doména .news vám na první pohled jasně ukáže, na co se zaměřujete, a pomůže návštěvníkům rychle rozpoznat informace a aktualizace. S rostoucí nabídkou obsahu podporuje konzistentní budování značky na vašem webu, v e-mailu a marketingu.

Informace o doméně .news

TLD
.news
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
1 rok
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč

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Často kladené otázky o doméně .news

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs 271,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 937,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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