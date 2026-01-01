Založte si firmu s doménou .company

592,99/rok73,99/1. ročník
Ušetřete 88 %
Pro první rok
.company

O doméně .company

Stručný průvodce výběrem a registrací domény .company

Co je doména .company?

.company je generická TLD určená pro firmy jakékoli velikosti a odvětví. Je široce používána pro firemní weby, portfolia a profesionální online identity bez omezení lokality.

Pro koho je doména .company určena?

Doména .company je ideální pro korporace, agentury a B2B poskytovatele, kteří chtějí jasnou a profesionální identitu. Hodí se pro holdingové společnosti, dceřiné společnosti a globální týmy sdílející jednotnou online prezentaci.

Proč si vybrat doménu .company?

Doména .company jasně vyjadřuje, co vaše organizace zač, a podporuje konzistentní a profesionální image. Pomáhá návštěvníkům rychle vás rozpoznat a funguje dobře napříč webovými stránkami, e-mailovými adresami a dlouhodobým brandingem.

Informace o doméně .company

TLD
.company
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
1 rok
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
Domény s diakritikou
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč

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Často kladené otázky o doméně .company

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 73,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 592,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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