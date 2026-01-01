Založte si firmu s doménou .company
592,99Kč/rok73,99Kč/1. ročníkPro první rok
Ušetřete 88 %
O doméně .company
Stručný průvodce výběrem a registrací domény .company
Co je doména .company?
.company je generická TLD určená pro firmy jakékoli velikosti a odvětví. Je široce používána pro firemní weby, portfolia a profesionální online identity bez omezení lokality.
Pro koho je doména .company určena?
Doména .company je ideální pro korporace, agentury a B2B poskytovatele, kteří chtějí jasnou a profesionální identitu. Hodí se pro holdingové společnosti, dceřiné společnosti a globální týmy sdílející jednotnou online prezentaci.
Proč si vybrat doménu .company?
Doména .company jasně vyjadřuje, co vaše organizace zač, a podporuje konzistentní a profesionální image. Pomáhá návštěvníkům rychle vás rozpoznat a funguje dobře napříč webovými stránkami, e-mailovými adresami a dlouhodobým brandingem.
Informace o doméně .company
TLD
.company
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
1 rok
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
Domény s diakritikou
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč
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Často kladené otázky o doméně .company
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs 73,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 592,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.