Zaregistrujte si svou doménu .biz
592,99Kč/rok197,99Kč/1. ročníkPro první rok
Ušetřete 67 %
O doméně .biz
Stručný průvodce výběrem a registrací domény .biz
Co je to doména .biz?
Doména .biz je generická doména nejvyšší úrovně vytvořená pro firemní účely. Je široce používána společnostmi, podnikateli a e-shopy, které hledají jasný název zaměřený na podnikání.
Pro koho je doména .biz určena?
Doména .biz je vhodná pro majitele malých firem, startupy, konzultanty a e-commerce projekty zaměřené na komerční činnost. Pomáhá signalizovat firmám, které poskytují profesionální služby a firemní webové stránky, svou pozici v první řadě zaměřují na podnikání.
Proč si vybrat doménu .biz?
Doména .biz jasně signalizuje webové stránky zaměřené na podnikání a pomáhá návštěvníkům rychle identifikovat, co nabízíte. Podporuje profesionální a konzistentní branding napříč vašimi webovými stránkami, e-maily a marketingem s tím, jak se vaše společnost rozvíjí.
Informace o doméně .biz
TLD
.biz
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
3 let
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
Domény s diakritikou
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč
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Jak získat tu nejlepší doménu
1. Uveďte název své značky
Použijte název své značky nebo klíčová slova, abyste byli ve výsledcích vyhledávání lépe vidět a lidé vás snáze poznali.
2. Zvolte krátký název
Domény o délce do tří slov se lépe čtou i pamatují.
3. Méně je více
Vyhněte se pomlčkám, číslicím, slangu i slovům, která se těžko píšou.
4. Myslete na své publikum
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5. Jednejte rychle
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Často kladené otázky o doméně .biz
What does a .biz domain mean?
A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Is a .biz domain trusted?
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .biz a good domain?
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Should I choose a .biz domain or .com domain?
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Who can register a .biz domain?
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .biz domains?
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
How much does a .biz domain cost?
At Hostinger, a .biz domain costs 197,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 592,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.