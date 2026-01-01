Zaregistrujte si svou doménu .biz

592,99/rok197,99/1. ročník
Ušetřete 67 %
Pro první rok
.biz

O doméně .biz

Stručný průvodce výběrem a registrací domény .biz

Co je to doména .biz?

Doména .biz je generická doména nejvyšší úrovně vytvořená pro firemní účely. Je široce používána společnostmi, podnikateli a e-shopy, které hledají jasný název zaměřený na podnikání.

Pro koho je doména .biz určena?

Doména .biz je vhodná pro majitele malých firem, startupy, konzultanty a e-commerce projekty zaměřené na komerční činnost. Pomáhá signalizovat firmám, které poskytují profesionální služby a firemní webové stránky, svou pozici v první řadě zaměřují na podnikání.

Proč si vybrat doménu .biz?

Doména .biz jasně signalizuje webové stránky zaměřené na podnikání a pomáhá návštěvníkům rychle identifikovat, co nabízíte. Podporuje profesionální a konzistentní branding napříč vašimi webovými stránkami, e-maily a marketingem s tím, jak se vaše společnost rozvíjí.

Informace o doméně .biz

TLD
.biz
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
3 let
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
Domény s diakritikou
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč

Proč si zaregistrovat doménu právě u Hostingeru?

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Jak získat tu nejlepší doménu

1. Uveďte název své značky

Použijte název své značky nebo klíčová slova, abyste byli ve výsledcích vyhledávání lépe vidět a lidé vás snáze poznali.
Domény o délce do tří slov se lépe čtou i pamatují.
Vyhněte se pomlčkám, číslicím, slangu i slovům, která se těžko píšou.
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Často kladené otázky o doméně .biz

A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
At Hostinger, a .biz domain costs 197,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 592,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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