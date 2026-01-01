Nechte svou kreativitu promluvit skrze .art doménu

641,99/rok49,99/1. ročník
Ušetřete 92 %
Pro první rok
.art

O doméně .art

Stručný průvodce výběrem a registrací domény .art

Co je doména .art?

.art je generická doména nejvyšší úrovně určená pro umělce, galerie, muzea a kreativní značky. Je otevřená komukoli na celém světě a běžně se používá pro portfolia, výstavy a další umělecké projekty.

Pro koho je doména .art určena?

Doména .art je vhodná pro umělce, galerie, muzea a kreativní studia, která chtějí přehledný a zapamatovatelný prostor pro online prezentaci své práce. Hodí se pro portfolia, výstavy, digitální umělecké projekty a kulturní organizace.

Proč si vybrat doménu .art?

Doména .art signalizuje jasné zaměření na kreativitu a vizuální tvorbu, což pomáhá návštěvníkům okamžitě porozumět vašemu webu. Podporuje konzistentní branding napříč celým webem, e-mailem a marketingem s tím, jak se vaše portfolio nebo podnikání rozvíjí.

Informace o doméně .art

TLD
.art
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
3 let
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
Domény s diakritikou
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč

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Často kladené otázky o doméně .art

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs 49,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 641,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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