Nechte svou kreativitu promluvit skrze .art doménu
641,99Kč/rok49,99Kč/1. ročníkPro první rok
Ušetřete 92 %
O doméně .art
Stručný průvodce výběrem a registrací domény .art
Co je doména .art?
.art je generická doména nejvyšší úrovně určená pro umělce, galerie, muzea a kreativní značky. Je otevřená komukoli na celém světě a běžně se používá pro portfolia, výstavy a další umělecké projekty.
Pro koho je doména .art určena?
Doména .art je vhodná pro umělce, galerie, muzea a kreativní studia, která chtějí přehledný a zapamatovatelný prostor pro online prezentaci své práce. Hodí se pro portfolia, výstavy, digitální umělecké projekty a kulturní organizace.
Proč si vybrat doménu .art?
Doména .art signalizuje jasné zaměření na kreativitu a vizuální tvorbu, což pomáhá návštěvníkům okamžitě porozumět vašemu webu. Podporuje konzistentní branding napříč celým webem, e-mailem a marketingem s tím, jak se vaše portfolio nebo podnikání rozvíjí.
Informace o doméně .art
TLD
.art
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
3 let
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
Domény s diakritikou
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč
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Často kladené otázky o doméně .art
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs 49,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 641,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.