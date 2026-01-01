Přilákejte klienty s doménou .agency
888,99Kč/rok98,99Kč/1. ročníkPro první rok
Ušetřete 89 %
O doméně .agency
Stručný průvodce výběrem a registrací domény .agency
Co je doména .agency?
Doména .agency je otevřená generická TLD zavedená pro agentury, servisní firmy a profesionální týmy. Je široce používána marketingovými, kreativními, náborovými a konzultačními společnostmi.
Pro koho je doména .agency určena?
Doména .agency je ideální pro marketingové agentury, kreativní studia, náborové firmy a konzultační týmy, které chtějí mít jasnou a profesionální online identitu. Hodí se jak pro specializované subjekty, tak pro agentury poskytující více služeb.
Proč si vybrat doménu .agency?
Doména .agency jasně komunikuje vaše profesionální služby a usnadňuje rozpoznatelnost vaší značky. Podporuje konzistentní pojmenování na vašem webu, v e-mailu a kampaních, což pomáhá zachovat srozumitelnost i při růstu vaší firmy.
Informace o doméně .agency
TLD
.agency
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
1 rok
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
Domény s diakritikou
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč
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Často kladené otázky o doméně .agency
What does a .agency domain mean?
A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Is a .agency domain trusted?
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Is a .agency a good domain?
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .agency domain or .com domain?
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Who can register a .agency domain?
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Are there restrictions on .agency domains?
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
How much does a .agency domain cost?
At Hostinger, a .agency domain costs 98,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 888,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.