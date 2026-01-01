Transformez WhatsApp en CRM grâce à l'IA

Gérez vos contacts comme une entreprise. Connectez votre WhatsApp. Gérez vos prospects. Concluez des ventes.
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Transformez WhatsApp en CRM grâce à l'IA

Comment créer un CRM WhatsApp pour votre entreprise

01

Décrivez votre idée ou choisissez un modèle

Décrivez le fonctionnement de votre entreprise et l'IA créera un CRM adapté à vos besoins, ou commencez directement avec l'un de nos modèles conçus par des designers. Aucune programmation requise.
02

Connectez votre WhatsApp à votre CRM

En quelques clics, votre WhatsApp sera connecté à votre CRM grâce à l'intégration Twilio.
03

Personnalisez votre CRM

Rendez votre CRM unique pour votre entreprise. Discutez simplement avec l'IA pour modifier le design, le contenu et personnaliser les pages.

Découvrez notre tutoriel étape par étape

Suivez notre tutoriel vidéo ou notre guide pratique avec des instructions étape par étape pour passer de l'idée à un projet en ligne en quelques minutes :
Comment créer un CRM WhatsApp avec l'IA

Comment créer un CRM WhatsApp avec l'IA

Tutoriel
Vidéo

Choisissez un modèle. Personnalisez-le.

Choisissez un modèle conçu par des professionnels, personnalisez-le avec l'IA ou des modifications visuelles, et mettez votre site en ligne plus rapidement.

Modèles prédéfinis

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre CRM — au même endroit

Créez et possédez un CRM personnalisé selon vos besoins

Créez et possédez un CRM personnalisé selon vos besoins

Décrivez le fonctionnement de votre entreprise et AI Builder construit un CRM qui correspond exactement à votre flux de travail — votre pipeline, vos étiquettes, votre rythme de suivi.
Contrairement à WhatsApp ou aux boutiques de médias sociaux, un site alimenté par AI Builder vous donne un contrôle total de vos données clients, vous protégeant contre les changements de stratégie de plateforme ou les interdictions de compte.
Générez des réponses en quelques secondes, déployez un chatbot d'assistance disponible 24 h/24 et 7 j/7 et assurez la continuité de votre activité, même lorsque vous dormez.
Pas besoin de créer votre CRM à partir de zéro. Les modèles vous donnent une longueur d'avance avec des configurations complexes, une structure d’application et des flux de travail déjà prêts.
Hébergement professionnel, domaine personnalisé et email professionnel réunis au même endroit — tout ce dont vous avez besoin pour instaurer la confiance auprès de votre audience.

Plus de prospects. Plus de ventes. Plus de temps pour vous.

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FAQ CRM WhatsApp

Voici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons sur la création de CRM WhatsApp.
Un CRM WhatsApp est un outil qui vous aide à gérer vos relations clients directement via WhatsApp. Au lieu de perdre la trace de vos conversations, vous pouvez organiser vos contacts, suivre vos prospects tout au long du processus de vente et conclure des affaires, le tout au même endroit. Contrairement aux CRM traditionnels, il vous permet de rencontrer vos clients là où ils se trouvent déjà : sur WhatsApp.

Avec un CRM WhatsApp, vous pouvez organiser et gérer vos contacts, suivre vos prospects grâce à un pipeline de vente visuel, automatiser vos messages et accepter les paiements, le tout connecté à votre compte WhatsApp. Vous pouvez également le personnaliser pour l'adapter à vos besoins spécifiques grâce à l'IA, sans aucune compétence en programmation.

Aucune compétence de codage nécessaire. Avec Hostinger AI Builder vibe coding platform, vous pouvez créer votre propre WhatsApp CRM en discutant simplement avec l'IA, ou partir d'un modèle pré-fait et le personnaliser dans votre propre langue - il gère le code, le design et le contenu pour vous.

With Hostinger Horizons, creating a WhatsApp CRM app is easy. Here’s how you can do it in a few steps:

  • Use our AI app builder or one of our pre-made templates to start building for free.
  • Customize everything to your business needs by chatting with AI – this is what's known as vibe coding: no technical skills, just your ideas in plain language.
  • Choose a plan to unlock more prompts and publish your CRM in one click.
  • Connect your WhatsApp to your CRM with a Twilio integration.

You can also follow our guide on How to build WhatsApp CRM for small businesses or browse our video tutorials.

Cela dépend de la quantité que vous souhaitez personnaliser. Vous pouvez commencer en quelques minutes avec un modèle pré-fait, mais si vous voulez adapter chaque détail à votre entreprise, cela peut prendre plus de temps. Dans tous les cas, Hostinger AI Builder rend le processus aussi rapide et intuitif que possible – il suffit de discuter avec l’IA et il gère le gros du travail.

Oui – Avec Hostinger AI Builder, vous pouvez tout personnaliser. Décrivez simplement ce dont vous avez besoin avec vos propres mots et l’IA ajustera le design, le contenu et les fonctionnalités pour vous. Que vous ayez besoin d’un pipeline de vente spécifique, de champs de contact personnalisés ou d’une mise en page unique, vous pouvez continuer à l’affiner au fil des conversations jusqu’à ce qu’il s’adapte parfaitement à votre entreprise.

Hostinger Horizons n'est pas gratuit, mais vous pouvez l'essayer avant de souscrire un abonnement. Consultez notre guide détaillé sur comment démarrer et en tirer le meilleur parti.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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