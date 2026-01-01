Transformez WhatsApp en CRM grâce à l'IA
Comment créer un CRM WhatsApp pour votre entreprise
Décrivez votre idée ou choisissez un modèle
Connectez votre WhatsApp à votre CRM
Personnalisez votre CRM
Découvrez notre tutoriel étape par étape
Choisissez un modèle. Personnalisez-le.
Modèles prédéfinis
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre CRM — au même endroit
Créez et possédez un CRM personnalisé selon vos besoins
Propriété totale de vos données
IA intégrée
Commencez avec un modèle prêt à l'emploi
Infrastructure professionnelle
FAQ CRM WhatsApp
Qu’est-ce qu’un CRM WhatsApp ?
Que puis-je faire avec mon CRM WhatsApp ?
Avec un CRM WhatsApp, vous pouvez organiser et gérer vos contacts, suivre vos prospects grâce à un pipeline de vente visuel, automatiser vos messages et accepter les paiements, le tout connecté à votre compte WhatsApp. Vous pouvez également le personnaliser pour l'adapter à vos besoins spécifiques grâce à l'IA, sans aucune compétence en programmation.
Ai-je besoin de compétences en programmation pour créer un CRM WhatsApp avec IA ?
Aucune compétence de codage nécessaire. Avec Hostinger AI Builder vibe coding platform, vous pouvez créer votre propre WhatsApp CRM en discutant simplement avec l'IA, ou partir d'un modèle pré-fait et le personnaliser dans votre propre langue - il gère le code, le design et le contenu pour vous.
Comment créer un CRM WhatsApp avec Hostinger Horizons ?
With Hostinger Horizons, creating a WhatsApp CRM app is easy. Here’s how you can do it in a few steps:
- Use our AI app builder or one of our pre-made templates to start building for free.
- Customize everything to your business needs by chatting with AI – this is what's known as vibe coding: no technical skills, just your ideas in plain language.
- Choose a plan to unlock more prompts and publish your CRM in one click.
- Connect your WhatsApp to your CRM with a Twilio integration.
You can also follow our guide on How to build WhatsApp CRM for small businesses or browse our video tutorials.
Combien de temps faut-il pour configurer un CRM WhatsApp ?
Cela dépend de la quantité que vous souhaitez personnaliser. Vous pouvez commencer en quelques minutes avec un modèle pré-fait, mais si vous voulez adapter chaque détail à votre entreprise, cela peut prendre plus de temps. Dans tous les cas, Hostinger AI Builder rend le processus aussi rapide et intuitif que possible – il suffit de discuter avec l’IA et il gère le gros du travail.
Puis-je personnaliser le CRM selon les besoins spécifiques de mon entreprise ?
Oui – Avec Hostinger AI Builder, vous pouvez tout personnaliser. Décrivez simplement ce dont vous avez besoin avec vos propres mots et l’IA ajustera le design, le contenu et les fonctionnalités pour vous. Que vous ayez besoin d’un pipeline de vente spécifique, de champs de contact personnalisés ou d’une mise en page unique, vous pouvez continuer à l’affiner au fil des conversations jusqu’à ce qu’il s’adapte parfaitement à votre entreprise.
Hostinger Horizons est-il gratuit ?
Hostinger Horizons n'est pas gratuit, mais vous pouvez l'essayer avant de souscrire un abonnement. Consultez notre guide détaillé sur comment démarrer et en tirer le meilleur parti.