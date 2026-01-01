Créez des designs interactifs grâce au prototypage IA

Avec Hostinger Horizons, le design, le site ou l'application web de vos rêves est à portée de main.
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Créez des designs interactifs grâce au prototypage IA

Besoin d'idées de prototypage IA ?

Des concepts simples aux applications entièrement fonctionnelles – toutes créées en décrivant simplement ce dont vous avez besoin.
Besoin d'idées de prototypage IA ?

Application web de réservations pour restaurant

Décrivez simplement ce que vous voulez construire et AI Builder lui donne vie – entièrement fonctionnel et prêt à être partagé. Aucun outil de conception, aucun codage, aucune attente – n’importe qui dans l’équipe peut construire et itérer.
Gérez visuellement les prospects et les transactions pour augmenter vos revenus sans aucune licence CRM.
Créez un espace réservé aux membres pour engager votre public et développer votre communauté.
Vous souhaitez modifier une mise en page, ajouter un écran ou modifier un flux utilisateur ? Décrivez-le simplement et AI Builder le met à jour en temps réel.
Donnez aux utilisateurs la possibilité de tester leurs idées de startup et d'obtenir des retours pour les valider.
Recueillez rapidement les avis des utilisateurs afin d'améliorer votre produit ou service.

Comment créer un prototype interactif avec l'IA

01

Décrivez votre idée

Décrivez à l'IA ce que vous souhaitez prototyper – le site web, l'application web, le produit – et regardez-le prendre vie en quelques minutes.
02

Affiner par discussion

Peaufinez votre prototype en discutant avec l'IA – ajustez les mises en page, les flux et le contenu jusqu'à ce que cela vous semble parfait.
03

Partager et recueillir des commentaires

Partagez votre prototype avec les parties prenantes, les investisseurs ou les clients et recueillez de vrais commentaires – puis continuez à l'affiner jusqu'à ce qu'il soit prêt à être construit ou lancé.

Besoin de plus de conseils ?

Découvrez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous feront passer de débutant à pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour construire votre premier projet d'IA, et bien plus encore.
Guide des premiers pas

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Optimisez vos invites

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Erreurs courantes à éviter

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Comment créer un prototype de site

WhatsApp CRM

Outils internes

Site vitrine

Applications et boutiques e-commerce

Page et application de réservation personnalisées

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à donner vie à votre idée unique ?

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Aucune carte bancaire requise

FAQ sur le prototypage de designs

Le prototypage IA est le processus qui consiste à transformer une idée en un aperçu fonctionnel et interactif de votre application ou site Web – en utilisant l'IA pour gérer la conception, la mise en page et les fonctionnalités à votre place. Au lieu de passer des semaines dans des outils de conception ou d'attendre un développeur, vous décrivez simplement ce que vous voulez et l'IA le construit en quelques minutes. Avec AI Builder, votre prototype n'est pas seulement une maquette – c'est un aperçu fonctionnel et partageable que vous pouvez tester et affiner avant de vous engager dans un développement complet.

Vous voulez en savoir plus sur le processus de prototypage? Consultez notre guide du prototypage logiciel pour une plongée plus approfondie.

Toute personne qui a une idée qu’elle souhaite visualiser, tester ou partager avant de s’engager dans un développement complet. Cela inclut :

  • Fondateurs et entrepreneurs – validez votre concept auprès des investisseurs ou des premiers utilisateurs avant de dépenser dans le développement.
  • Gestionnaires de produits – transformez les exigences en prototypes interactifs pour aligner les parties prenantes et réduire les cycles de révision.
  • Pigistes et agences – montrez aux clients exactement comment leur projet sera et fonctionnera avant de le construire.
  • Concepteurs – donnez vie aux concepts sans attendre un développeur.
  • Toute personne ayant une idée – si vous pouvez la décrire, AI Builder peut la construire.

Aucune compétence en conception, aucune connaissance en codage et aucune formation technique requise.

Un wireframe est un schéma visuel de base – il montre la structure et la mise en page sans style ni interactivité. Un prototype va plus loin – il ressemble à la vraie chose, avec des interactions fonctionnelles, du contenu réel et un design fonctionnel. Avec AI Builder, vous sautez entièrement l’étape du wireframe et passez directement à un prototype entièrement interactif, juste en décrivant ce dont vous avez besoin.

Oui. Chaque prototype est créé à partir de vos indications spécifiques. Horizons adapte la structure, le style et le fonctionnement à votre idée, sans utiliser de templates recyclés ni de mises en page génériques.

Aucun du tout. AI Builder utilise une approche conversationnelle de la construction – souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel. Vous voulez ajuster la mise en page? Demandez simplement. Besoin de modifier un flux utilisateur? Décrivez-le. Si vous êtes nouveau dans le concept, notre vibe coding guide vous explique tout ce que vous devez savoir.

Un prototype est comme un brouillon. Il a l'apparence d'un vrai produit, mais n'intègre pas forcément toutes les fonctionnalités. Un site en ligne, lui, est complet, opérationnel et accessible à tous sur Internet.

Absolument. En un clic, vous pouvez publier votre prototype en tant que site, avec l'hébergement, le nom de domaine, l'email et tous les outils intégrés pour le SEO, la sécurité et bien plus encore.

Vous pouvez commencer gratuitement, sans utiliser votre carte bancaire. Dès votre inscription, vous recevez 5 crédits IA pour créer immédiatement votre prototype. Chaque crédit correspond à une requête : décrivez votre idée, apportez des modifications et voyez votre prototype prendre vie avant de passer à un pack payant. Lorsque vous êtes prêt à le publier, il vous suffit de choisir l'un de nos packs payants. L'hébergement et le nom de domaine sont inclus, vous n'avez donc rien d'autre à configurer : cliquez sur Publier pour mettre votre prototype en ligne.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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