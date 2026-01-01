Vous pouvez commencer gratuitement, sans utiliser votre carte bancaire. Dès votre inscription, vous recevez 5 crédits IA pour créer immédiatement votre prototype. Chaque crédit correspond à une requête : décrivez votre idée, apportez des modifications et voyez votre prototype prendre vie avant de passer à un pack payant. Lorsque vous êtes prêt à le publier, il vous suffit de choisir l'un de nos packs payants. L'hébergement et le nom de domaine sont inclus, vous n'avez donc rien d'autre à configurer : cliquez sur Publier pour mettre votre prototype en ligne.