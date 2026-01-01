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Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur Hostinger Horizons
En quoi les plans Hostinger Horizons diffèrent-ils ?
Les plans Hostinger Horizons varient à la fois par leurs fonctionnalités et par le nombre de crédits IA mensuels. La limite de crédits IA détermine combien de messages vous pouvez envoyer à l'agent IA via le chat, tandis que les plans supérieurs débloquent des fonctionnalités plus avancées et offrent une plus grande flexibilité à mesure que vos besoins évoluent.
Comment fonctionnent les crédits IA ?
Les crédits IA servent à deux choses : la création de votre projet et l'exécution des fonctionnalités IA une fois qu'il est en ligne. Lors de la création, chaque message que vous envoyez à l'agent IA de Horizons utilise un crédit. Lorsque votre site web ou application publié(e) inclut des fonctionnalités basées sur l'IA, des crédits sont utilisés chaque fois que vos utilisateurs interagissent avec elle – et parce que nous utilisons des crédits fractionnés pour cela, cela vous permet d'expérimenter davantage pour une fraction du coût.
Puis-je voir combien de crédits d'IA mon application a utilisés ?
Oui. Votre tableau de bord d'utilisation des crédits IA affiche une ventilation des crédits utilisés pour la création et l'édition, ainsi que des crédits consommés par les fonctionnalités IA de votre application – afin que vous sachiez toujours exactement où vont vos crédits.
Puis-je acheter des crédits IA supplémentaires sans passer à un plan supérieur ?
Lorsque vous avez un pack, vous pouvez acheter des crédits IA supplémentaires sans passer à un pack supérieur.
Puis-je acheter Hostinger Horizons sans hébergement ?
Hostinger Horizons nécessite un hébergement pour que votre site ou votre application web reste en ligne et accessible.
Si vous n’avez pas encore de plan d’hébergement actif, il est inclus sans frais supplémentaires avec votre achat Hostinger Horizons.
Si vous avez déjà un plan d’hébergement actif, aucun plan supplémentaire ne sera inclus avec votre achat Horizons – vous pouvez continuer à utiliser votre plan existant.
Veuillez noter que l’hébergement et Hostinger Horizons sont renouvelés séparément, et que vous pouvez gérer, mettre à niveau ou renouveler chaque service indépendamment.
Quels types de sites web puis-je publier avec Hostinger Horizons ?
Hostinger Horizons vous permet de créer toutes sortes de sites et d'applications web sans écrire une seule ligne de code. Votre imagination est la seule limite ! Par exemple, vous pouvez créer des applications de livraison de nourriture, des produits SaaS, des outils de suivi de fitness, des outils pour des ONG, et bien plus encore.
Que vous souhaitiez créer une application avec IA personnalisée pour vos clients ou votre entreprise, Hostinger Horizons est la solution idéale pour donner vie à vos idées grâce à l'IA.
Puis-je créer une application mobile avec Hostinger Horizons ?
Hostinger Horizons vous permet de créer des applications et des sites web compatibles avec les appareils mobiles. Cependant, il ne prend actuellement pas en charge la création d'applications mobiles natives pour l'App Store ou Google Play.
À qui appartient le code créé avec Hostinger Horizons ?
Le code de votre site ou de votre application web vous appartient entièrement. Avec n'importe quel pack payant Hostinger Horizons, vous pouvez télécharger le code à tout moment.
Est-il possible d'intégrer des API ou des services tiers à Hostinger Horizons ?
Oui, vous pouvez intégrer des API et des services tiers avec Hostinger Horizons. Il fonctionne avec des outils comme Stripe et Supabase et vous pouvez connecter d'autres API pour les paiements, le traitement des données, etc. Si vous avez besoin d'aide pour connecter des services tiers, posez simplement votre question dans la discussion et Hostinger Horizons vous guidera.