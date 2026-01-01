Vendez en ligne avec une boutique conçue à votre façon
Tout ce dont vous avez besoin pour vendre et développer votre activité en ligne
Vendez des produits numériques
Les outils clés pour booster votre activité
Hébergement, nom de domaine et e-mail : tout est inclus. Configuration facile pour les outils marketing et de paiement : SEO, Stripe, PayPal, AdSense et bien plus encore.
Zéro frais de transaction
Maximisez vos marges et proposez plus de 100 moyens de paiement, sans coûts cachés.
Livraison automatique par email
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Votre idée e-commerce, prête à être développée
Boutique en ligne personnalisée
Site web d'adhésion
Chatbot IA
Outil de suivi des stocks
Système de suivi des commandes
Tableau de bord d'analyse des ventes
Comment commencer à vendre en ligne avec l'IA
Décrivez votre idée ou choisissez un modèle
Personnalisez et testez
Publier en un seul clic
Choisissez un modèle. Personnalisez-le.
Velour (fashion store)
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Alpaca (online boutique)
Transformez votre concept en achat en quelques minutes
Comment développer un produit minimum viable
Ce que les utilisateurs disent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
AI Builder vibe code boutique en ligne FAQs
Qu'est-ce que le commerce électronique Horizons ?
Horizons e-commerce est conçu pour rendre la vente en ligne accessible à tous. Horizons AI construit votre boutique ou votre application web e-commerce personnalisée via une interface de chat simple, tandis que la solution e-commerce native de Hostinger gère les produits, les paiements, les commandes et l'expédition – le tout fonctionnant ensemble dès le départ.
Pas de codage, pas de configuration technique, pas d'outils séparés à gérer. Tout ce dont vous avez besoin pour vendre en ligne, prêt quand vous l'êtes.
Que puis-je vendre ?
Vous pouvez vendre des produits physiques et numériques, des cartes-cadeaux et des produits d'impression à la demande.
Les abonnements et les rendez-vous ne sont pas encore pris en charge, mais vous pouvez toujours les proposer à l'aide d'outils tiers :
- Pour commencer à vendre des abonnements, nous vous recommandons d'utiliser Stripe. Demandez simplement à Horizons de vous aider à le connecter à votre projet.
- Pour les rendez-vous, des outils comme Calendly fonctionnent très bien. Vous pouvez également demander à Horizons comment l'ajouter à votre site.
Quels modes de paiement sont pris en charge ?
Choisissez parmi plus de 100 méthodes de paiement, comme les cartes, PayPal, Google Pay, Apple Pay et d'autres. Les méthodes de paiement disponibles pour votre boutique dépendent de l'endroit où vous vendez, de votre emplacement, de la devise et de votre clientèle.
Quels modes de livraison sont pris en charge ?
Une fois que vous connectez une boutique en ligne, vous pouvez définir vos zones de livraison avec jusqu'à 25 options de livraison et définir des règles d'expédition personnalisées basées sur le montant de la commande ou le poids de l'article.
Comment connecter une boutique en ligne à mon projet ?
Il suffit de deux étapes pour que votre boutique soit opérationnelle :
- Cliquez sur « Intégrations » dans le coin supérieur droit de votre projet AI Builder, puis sélectionnez et connectez la boutique en ligne. AI Builder la configure pour vous en quelques instants.
- Une fois connecté, allez dans « Intégrations » → « Boutique en ligne » pour accéder à tous les paramètres de votre boutique.
Consultez notre guide étape par étape pour plus d'instructions.
Comment modifier ma boutique en ligne ?
Vous pouvez gérer votre boutique à tout moment en cliquant sur 'Intégrations' → 'Boutique en ligne'.
Une fois connectée, vous verrez des liens qui vous redirigeront vers le gestionnaire de boutique intégré. De là, vous pourrez gérer les produits, les paiements et bien plus encore – sans aucune intervention nécessaire.
Si vous souhaitez modifier l'apparence de votre boutique en ligne (comme la mise en page de votre liste de produits), demandez simplement à l'IA dans le chat d'apporter des modifications.
Puis-je créer plus qu'une simple boutique en ligne avec Horizons ?
Oui – et c'est là que AI Builder se démarque vraiment. D'une simple boutique en ligne à une application ecommerce entièrement personnalisée, AI Builder vous permet de construire toute expérience ecommerce que vous pouvez imaginer – y compris des outils personnalisés adaptés à vos besoins métier exacts. Suivi des stocks, systèmes de gestion des commandes, tableaux de bord des ventes – décrivez simplement ce dont vous avez besoin et AI Builder le construit pour vous.
Ai-je besoin d'expérience en codage pour créer une application ou une boutique e-commerce ?
Aucun du tout. AI Builder est construit autour de vibe coding – il suffit de décrire ce que vous voulez construire et l'IA s'occupe du reste. Que vous lanciez une vitrine ou construisiez un outil de commerce électronique personnalisé, il suffit d'une invite.
Si votre objectif est de lancer une boutique en ligne, vous pouvez construire un site Web initial à partir d'une seule invite, puis connecter l'intégration de boutique en ligne intégrée et ajouter vos produits – le tout sans écrire une seule ligne de code.
Le 'vibe coding', c'est pour moi ?
Si vous avez déjà eu une idée de boutique en ligne ou d'outil de commerce électronique personnalisé mais que vous ne saviez pas par où commencer, le vibe coding est fait pour vous. Au lieu d'écrire du code, vous décrivez simplement ce que vous voulez construire en langage clair et l'IA lui donne vie, étape par étape.
La meilleure façon de le savoir est de l'essayer vous-même. AI Builder est livré avec un essai gratuit comprenant 5 invites – de quoi coder une boutique en ligne initiale ou une application de commerce électronique personnalisée et voir exactement ce qu'elle peut faire avant de vous engager dans quoi que ce soit. Aucune carte de crédit requise.
Quelle est la différence entre Horizons et le Créateur de Hostinger pour l'e-commerce ?
Hostinger offre deux façons de construire un site Web de commerce électronique – avec la plate-forme de codage d'ambiance AI Builder et le générateur de site Web par glisser-déposer d'Hostinger – et la différence réside déjà dans le nom.
Hostinger Website Builder vous permet de partir d'un modèle ou de générer un site Web de commerce électronique à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments pré-construits. Il convient parfaitement à tous ceux qui ont besoin d'une boutique en ligne propre et simple rapidement opérationnelle.
Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et il applique les changements en temps réel, ce qui vous donne beaucoup plus de liberté de personnalisation. Il vous permet également de construire des projets plus avancés, comme des places de marché ou des boutiques en ligne plus complexes avec connexions utilisateur, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le veulent, un accès complet au code est également disponible.
Les deux outils sont alimentés par la solution de commerce électronique native d'Hostinger et sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et la flexibilité dont vous avez besoin.