Vendez en ligne avec une boutique conçue à votre façon

Créez votre boutique ou une application e-commerce entièrement personnalisée simplement en discutant avec l'IA. Gérez les produits, les commandes, les paiements, et plus encore – le tout en un seul endroit.
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Vendez en ligne avec une boutique conçue à votre façon

Tout ce dont vous avez besoin pour vendre et développer votre activité en ligne

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour vendre des produits physiques et numériques, des cartes-cadeaux ou gérer une entreprise d'impression à la demande.
Vendez des produits numériques

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Créez votre boutique en ligne et vos pages produits simplement en discutant avec l'IA ou en utilisant l'un de nos templates.
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Les outils clés pour booster votre activité

Hébergement, nom de domaine et e-mail : tout est inclus. Configuration facile pour les outils marketing et de paiement : SEO, Stripe, PayPal, AdSense et bien plus encore.

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Zéro frais de transaction

Maximisez vos marges et proposez plus de 100 moyens de paiement, sans coûts cachés.

Zéro frais de transaction

Livraison automatique par email

Vos produits numériques (e-books, musique, créations digitales) sont livrés instantanément à vos clients : vous n'avez rien à faire de votre côté.
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Votre idée e-commerce, prête à être développée

Des boutiques en ligne aux tableaux de bord de vente et au-delà – découvrez quelques exemples populaires pour susciter des idées, ou plongez directement avec une invite prête à l'emploi et commencez à construire en quelques secondes.
Boutique en ligne personnalisée

Boutique en ligne personnalisée

Lancez une boutique qui ressemble et fonctionne exactement comme vous le souhaitez – présentez vos produits, gérez les commandes et commencez à vendre en ligne sans toucher une seule ligne de code.Je me lance
Construisez une plateforme à accès contrôlé où les membres paient pour accéder à du contenu exclusif, des cours ou une communauté – définissez vos propres tarifs, gérez les abonnements et développez vos revenus récurrents.Je me lance
Créez un chatbot intelligent qui répond aux questions des acheteurs 24h/24 et 7j/7, guide les clients ou automatise les tâches courantes.Je me lance
Permettez aux utilisateurs de surveiller facilement les niveaux de stock, de suivre les approvisionnements et d'éviter les ruptures de stock – le tout depuis un tableau de bord simple et intuitif.Je me lance
Tenez vos clients informés grâce à une expérience de suivi de commande personnalisée qui renforce la confiance, de l'achat à la livraison.Je me lance
Transformez vos données de vente en informations claires et exploitables afin que vous sachiez toujours ce qui fonctionne et où vous développer.Je me lance

Comment commencer à vendre en ligne avec l'IA

01

Décrivez votre idée ou choisissez un modèle

Décrivez la boutique en ligne ou l'application e-commerce que vous avez en tête et voyez-la prendre vie — ou choisissez un modèle pour démarrer encore plus rapidement.
02

Personnalisez et testez

Peaufinez votre design, créez des pages produit à partir d'une seule image, et connectez les paiements et l'expédition – le tout depuis un seul tableau de bord. Prévisualisez-le en direct avant de publier.
03

Publier en un seul clic

Un clic et votre boutique est en ligne et prête à prendre des commandes – aucune configuration technique, aucune connexion tierce ni attente.

Choisissez un modèle. Personnalisez-le.

Choisissez un modèle conçu par des professionnels, personnalisez-le avec l'IA ou des modifications visuelles, et mettez votre site en ligne plus rapidement.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Transformez votre concept en achat en quelques minutes

Découvrez comment créer, personnaliser et lancer votre boutique en quelques minutes – des produits conçus par l'IA à la configuration des paiements.

Comment développer un produit minimum viable

Pages et applications vitrines

Sites web et applications de réservation

CRMs personnalisés

Outils métier internes

Ce que les utilisateurs disent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt à lancer votre boutique en ligne ou votre application e-commerce ?

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Aucune carte de crédit requise

AI Builder vibe code boutique en ligne FAQs

Horizons e-commerce est conçu pour rendre la vente en ligne accessible à tous. Horizons AI construit votre boutique ou votre application web e-commerce personnalisée via une interface de chat simple, tandis que la solution e-commerce native de Hostinger gère les produits, les paiements, les commandes et l'expédition – le tout fonctionnant ensemble dès le départ.

Pas de codage, pas de configuration technique, pas d'outils séparés à gérer. Tout ce dont vous avez besoin pour vendre en ligne, prêt quand vous l'êtes.

Vous pouvez vendre des produits physiques et numériques, des cartes-cadeaux et des produits d'impression à la demande.

Les abonnements et les rendez-vous ne sont pas encore pris en charge, mais vous pouvez toujours les proposer à l'aide d'outils tiers :

  • Pour commencer à vendre des abonnements, nous vous recommandons d'utiliser Stripe. Demandez simplement à Horizons de vous aider à le connecter à votre projet.
  • Pour les rendez-vous, des outils comme Calendly fonctionnent très bien. Vous pouvez également demander à Horizons comment l'ajouter à votre site.

Choisissez parmi plus de 100 méthodes de paiement, comme les cartes, PayPal, Google Pay, Apple Pay et d'autres. Les méthodes de paiement disponibles pour votre boutique dépendent de l'endroit où vous vendez, de votre emplacement, de la devise et de votre clientèle.

Une fois que vous connectez une boutique en ligne, vous pouvez définir vos zones de livraison avec jusqu'à 25 options de livraison et définir des règles d'expédition personnalisées basées sur le montant de la commande ou le poids de l'article.

Il suffit de deux étapes pour que votre boutique soit opérationnelle :

  1. Cliquez sur « Intégrations » dans le coin supérieur droit de votre projet AI Builder, puis sélectionnez et connectez la boutique en ligne. AI Builder la configure pour vous en quelques instants.
  2. Une fois connecté, allez dans « Intégrations » → « Boutique en ligne » pour accéder à tous les paramètres de votre boutique.

Consultez notre guide étape par étape pour plus d'instructions.

Vous pouvez gérer votre boutique à tout moment en cliquant sur 'Intégrations' → 'Boutique en ligne'.

Une fois connectée, vous verrez des liens qui vous redirigeront vers le gestionnaire de boutique intégré. De là, vous pourrez gérer les produits, les paiements et bien plus encore – sans aucune intervention nécessaire.

Si vous souhaitez modifier l'apparence de votre boutique en ligne (comme la mise en page de votre liste de produits), demandez simplement à l'IA dans le chat d'apporter des modifications.

Oui – et c'est là que AI Builder se démarque vraiment. D'une simple boutique en ligne à une application ecommerce entièrement personnalisée, AI Builder vous permet de construire toute expérience ecommerce que vous pouvez imaginer – y compris des outils personnalisés adaptés à vos besoins métier exacts. Suivi des stocks, systèmes de gestion des commandes, tableaux de bord des ventes – décrivez simplement ce dont vous avez besoin et AI Builder le construit pour vous.

Aucun du tout. AI Builder est construit autour de vibe coding – il suffit de décrire ce que vous voulez construire et l'IA s'occupe du reste. Que vous lanciez une vitrine ou construisiez un outil de commerce électronique personnalisé, il suffit d'une invite.

Si votre objectif est de lancer une boutique en ligne, vous pouvez construire un site Web initial à partir d'une seule invite, puis connecter l'intégration de boutique en ligne intégrée et ajouter vos produits – le tout sans écrire une seule ligne de code.

Si vous avez déjà eu une idée de boutique en ligne ou d'outil de commerce électronique personnalisé mais que vous ne saviez pas par où commencer, le vibe coding est fait pour vous. Au lieu d'écrire du code, vous décrivez simplement ce que vous voulez construire en langage clair et l'IA lui donne vie, étape par étape.

La meilleure façon de le savoir est de l'essayer vous-même. AI Builder est livré avec un essai gratuit comprenant 5 invites – de quoi coder une boutique en ligne initiale ou une application de commerce électronique personnalisée et voir exactement ce qu'elle peut faire avant de vous engager dans quoi que ce soit. Aucune carte de crédit requise.

Hostinger offre deux façons de construire un site Web de commerce électronique – avec la plate-forme de codage d'ambiance AI Builder et le générateur de site Web par glisser-déposer d'Hostinger – et la différence réside déjà dans le nom.

Hostinger Website Builder vous permet de partir d'un modèle ou de générer un site Web de commerce électronique à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments pré-construits. Il convient parfaitement à tous ceux qui ont besoin d'une boutique en ligne propre et simple rapidement opérationnelle.

Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et il applique les changements en temps réel, ce qui vous donne beaucoup plus de liberté de personnalisation. Il vous permet également de construire des projets plus avancés, comme des places de marché ou des boutiques en ligne plus complexes avec connexions utilisateur, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le veulent, un accès complet au code est également disponible.

Les deux outils sont alimentés par la solution de commerce électronique native d'Hostinger et sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et la flexibilité dont vous avez besoin.

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