Juste ici – cliquez simplement sur « Commencer gratuitement ». Aucune carte de crédit n'est requise. Une fois que vous y êtes, vous obtiendrez 5 crédits d'IA pour commencer à construire immédiatement. L'utilisation du crédit dépend de la complexité de chaque invite – les réglages plus simples coûtent moins cher qu'un crédit, les builds plus importants peuvent utiliser plus. Vos crédits gratuits suffisent à décrire votre CRM, à le voir prendre vie et à obtenir une réelle sensation pour AI Builder avant de s'engager dans quoi que ce soit.



Les crédits d'IA sont également utilisés pour alimenter toutes les fonctionnalités d'IA à l'intérieur de votre CRM – comme un chatbot ou une recherche intelligente – mais seulement lorsque vos utilisateurs interagissent réellement avec eux.



Quand vous êtes prêt à publier, passez simplement à l'un de nos plans payants. L'hébergement et le domaine sont déjà inclus, il n'y a donc rien d'autre à configurer – appuyez simplement sur publier et votre CRM est mis en ligne.



Vous manquez de crédits ? Vous pouvez recharger à tout moment et suivre votre utilisation à partir du tableau de bord.