Créez des outils internes que votre équipe utilisera réellement

Des tableaux de bord aux portails employés – créez des outils personnalisés qui réduisent le travail manuel, augmentent la productivité de l'équipe et vous donnent plus de temps pour vous concentrer sur ce qui développe réellement votre entreprise. Décrivez simplement ce dont vous avez besoin, aucun codage n'est requis.
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Créez des outils internes que votre équipe utilisera réellement

Votre équipe mérite mieux que les feuilles de calcul

Tout ce dont vous avez besoin pour créer, lancer et gérer des outils personnalisés pour votre équipe – le tout au même endroit.

Allez plus vite avec les bons outils

Décrivez simplement ce dont votre équipe a besoin et l'IA le construit – aucun codage requis. Donnez de meilleurs outils à votre équipe, réduisez le travail manuel et développez-vous plus rapidement avec les mêmes ressources.

Les outils clés pour booster votre activité

Hébergement, nom de domaine et e-mail : tout est inclus. Configuration facile pour les outils de marketing et de paiement : SEO, Stripe, PayPal, AdSense et bien plus encore.

Optimisez vos outils grâce à l'IA

Ajoutez un chatbot intelligent ou une recherche intelligente à n'importe quel outil interne : aucun service tiers requis ni facturation séparée.

Stockez et gérez vos données en toute simplicité

Les comptes utilisateurs, les bases de données et le stockage de fichiers sont tous inclus – ainsi vos outils fonctionnent comme une véritable application dès le premier jour : aucune configuration technique n'est nécessaire.
Votre équipe mérite mieux que les feuilles de calcul

Quelques outils internes personnalisés que vous pouvez créer avec AI Builder

Des simples traqueurs aux tableaux de bord entièrement personnalisés – explorez quelques exemples populaires, ou lancez-vous directement avec une invite prête à l'emploi et commencez à construire en quelques secondes.
Quelques outils internes personnalisés que vous pouvez créer avec AI Builder

Tableau de bord des ventes

Découvrez précisément les performances de votre entreprise – suivez les revenus, les transactions et les objectifs dans une vue d'ensemble claire, mise à jour en temps réel.Je me lance
Maintenez chaque projet dans les délais – attribuez des tâches, fixez des échéances et suivez les progrès sans courir après les mises à jour par e-mail.Je me lance
Aidez votre équipe à organiser les tâches, à définir les priorités et à rester concentrée sur ce qui compte le plus.Je me lance
Aidez votre équipe de vente à créer et envoyer des propositions professionnelles plus rapidement – personnalisez les services, les prix et les délais, calculez les totaux automatiquement et exportez au format PDF en un clic.Je me lance
Créez un chatbot intelligent qui répond aux questions des clients 24h/24 et 7j/7, guide les clients ou automatise les tâches courantes.Je me lance
Accélérez l'intégration des nouvelles recrues – centralisez les documents, les listes de contrôle et les supports de formation en un seul endroit.Je me lance

Comment créer un outil interne avec AI Builder

01

Décrivez votre idée ou choisissez un modèle

Décrivez à l'IA ce que votre outil interne doit faire et voyez-le prendre vie – ou choisissez un modèle pour démarrer encore plus rapidement.
02

Personnalisez et testez

Peaufinez votre outil en discutant avec l'IA – ajustez les flux de travail, ajoutez des champs de données et ajustez le design jusqu'à ce qu'il fonctionne exactement comme votre équipe en a besoin. Prévisualisez-le en direct avant de le publier.
03

Publier en un seul clic

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur publier. Votre outil est actif et prêt à l'emploi – aucune configuration technique, pas d'attente.

Choisissez un modèle. Personnalisez-le.

Choisissez un modèle conçu par des professionnels, personnalisez-le avec l'IA ou des modifications visuelles, et mettez votre site en ligne plus rapidement.

Modèles prédéfinis

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

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Découvrez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous feront passer de débutant à pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour construire votre premier projet d'IA, et bien plus encore.
Guide de premiers pas

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Boostez vos prompts

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Erreurs courantes à éviter

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Comment créer un prototype de site

Applications et boutiques e-commerce

CRM personnalisé

Planification et réservation

Outils personnalisés basés sur l'IA

Ce que les utilisateurs disent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

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Aucune carte de crédit requise.

FAQ sur le générateur d'outils internes

Un outil interne est toute application, tableau de bord ou système conçu spécifiquement pour l'usage de votre équipe. Pensez aux outils de suivi de projet, aux flux de travail d'approbation, aux portails RH ou aux tableaux de bord des ventes. Au lieu de payer pour des logiciels prêts à l'emploi qui ne correspondent pas tout à fait à vos besoins, vous pouvez créer exactement ce dont votre équipe a besoin avec Horizons.

Toute personne ayant une idée et un problème d'entreprise à résoudre – aucun bagage technique n'est requis. Que vous soyez un fondateur lassé de jongler avec les feuilles de calcul, un manager cherchant à optimiser le flux de travail de son équipe, ou un propriétaire de petite entreprise ayant besoin d'un outil personnalisé mais ne disposant pas d'une équipe de développement pour le créer, Horizons est fait pour vous. Si vous pouvez décrire ce dont vous avez besoin, Horizons peut le créer.

Aucune du tout. Horizons utilise une approche conversationnelle pour la création — souvent appelée vibe coding. Il vous suffit de décrire ce que vous voulez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel. Vous voulez ajouter un nouveau champ de données ? Demandez simplement. Besoin de modifier un flux de travail ? Décrivez-le.

Si vous avez besoin de plus de conseils, notre tutoriel sur comment créer des outils internes personnalisés vous guidera à travers tout ce que vous devez savoir.

Essayez Horizons gratuitement, sans utiliser votre carte bancaire. Dès votre inscription, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer votre outil interne. Chaque crédit correspond à une requête : décrivez votre idée, apportez des modifications et testez votre outil avant de passer à un pack payant.

Bon à savoir : les crédits IA servent aussi à faire fonctionner les fonctionnalités IA intégrées à votre outil, comme un chatbot ou une recherche intelligente. Ils ne sont utilisés que lorsque vos utilisateurs interagissent avec ces fonctionnalités.

Une fois votre outil prêt, vous pouvez le publier en choisissant l'un de nos packs payants, disponibles à partir de CHF 2.79/mois. L'hébergement et le nom de domaine sont inclus, vous n'avez donc rien d'autre à configurer. Il vous suffit de cliquer sur Publier pour mettre votre outil en ligne.

Besoin de crédits supplémentaires ? Rechargez votre solde à tout moment et suivez votre consommation directement depuis votre tableau de bord.

Oui. Horizons est livré avec un backend intégré, ce qui signifie que vous pouvez créer des applications web avec authentification utilisateur, stockage de données et contrôle d'accès intégrés – vous décidez donc exactement qui peut se connecter, ce qu'il peut voir et ce qu'il peut faire, sans avoir à configurer de systèmes ou de bases de données externes.

Oui. Chaque outil conçu avec AI Builder est entièrement réactif. Il fonctionne donc sur ordinateur, tablette et mobile, où que votre équipe travaille.

Pas de problème. Mettre à jour votre outil interne est aussi simple que de le créer. Retournez simplement à votre projet, ouvrez-le et continuez à discuter avec Horizons – décrivez ce que vous voulez changer et il s'occupera du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage intuitif, aucun développeur n'est nécessaire.

Et si vous avez des connaissances techniques ou si vous souhaitez faire évoluer votre outil à l'avenir, Horizons vous donne un accès complet au code – vous pouvez donc l'adapter autant que nécessaire.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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