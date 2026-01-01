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Ce que les utilisateurs disent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur le générateur d'outils internes
Qu'est-ce qu'un outil interne ?
Un outil interne est toute application, tableau de bord ou système conçu spécifiquement pour l'usage de votre équipe. Pensez aux outils de suivi de projet, aux flux de travail d'approbation, aux portails RH ou aux tableaux de bord des ventes. Au lieu de payer pour des logiciels prêts à l'emploi qui ne correspondent pas tout à fait à vos besoins, vous pouvez créer exactement ce dont votre équipe a besoin avec Horizons.
Qui peut créer des outils internes avec Horizons ?
Toute personne ayant une idée et un problème d'entreprise à résoudre – aucun bagage technique n'est requis. Que vous soyez un fondateur lassé de jongler avec les feuilles de calcul, un manager cherchant à optimiser le flux de travail de son équipe, ou un propriétaire de petite entreprise ayant besoin d'un outil personnalisé mais ne disposant pas d'une équipe de développement pour le créer, Horizons est fait pour vous. Si vous pouvez décrire ce dont vous avez besoin, Horizons peut le créer.
Ai-je besoin de compétences en design ou en codage pour créer mon propre outil ?
Aucune du tout. Horizons utilise une approche conversationnelle pour la création — souvent appelée vibe coding. Il vous suffit de décrire ce que vous voulez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel. Vous voulez ajouter un nouveau champ de données ? Demandez simplement. Besoin de modifier un flux de travail ? Décrivez-le.
Si vous avez besoin de plus de conseils, notre tutoriel sur comment créer des outils internes personnalisés vous guidera à travers tout ce que vous devez savoir.
Combien coûte la construction d'un outil avec AI Builder internal tool builder ?
Essayez Horizons gratuitement, sans utiliser votre carte bancaire. Dès votre inscription, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer votre outil interne. Chaque crédit correspond à une requête : décrivez votre idée, apportez des modifications et testez votre outil avant de passer à un pack payant.
Bon à savoir : les crédits IA servent aussi à faire fonctionner les fonctionnalités IA intégrées à votre outil, comme un chatbot ou une recherche intelligente. Ils ne sont utilisés que lorsque vos utilisateurs interagissent avec ces fonctionnalités.
Une fois votre outil prêt, vous pouvez le publier en choisissant l'un de nos packs payants, disponibles à partir de CHF 2.79/mois. L'hébergement et le nom de domaine sont inclus, vous n'avez donc rien d'autre à configurer. Il vous suffit de cliquer sur Publier pour mettre votre outil en ligne.
Besoin de crédits supplémentaires ? Rechargez votre solde à tout moment et suivez votre consommation directement depuis votre tableau de bord.
Puis-je contrôler qui a accès à mon outil interne ?
Oui. Horizons est livré avec un backend intégré, ce qui signifie que vous pouvez créer des applications web avec authentification utilisateur, stockage de données et contrôle d'accès intégrés – vous décidez donc exactement qui peut se connecter, ce qu'il peut voir et ce qu'il peut faire, sans avoir à configurer de systèmes ou de bases de données externes.
Mon équipe peut-elle utiliser l'outil sur n'importe quel appareil ?
Oui. Chaque outil conçu avec AI Builder est entièrement réactif. Il fonctionne donc sur ordinateur, tablette et mobile, où que votre équipe travaille.
Que faire si je dois apporter des modifications lorsque mon entreprise se développe ?
Pas de problème. Mettre à jour votre outil interne est aussi simple que de le créer. Retournez simplement à votre projet, ouvrez-le et continuez à discuter avec Horizons – décrivez ce que vous voulez changer et il s'occupera du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage intuitif, aucun développeur n'est nécessaire.
Et si vous avez des connaissances techniques ou si vous souhaitez faire évoluer votre outil à l'avenir, Horizons vous donne un accès complet au code – vous pouvez donc l'adapter autant que nécessaire.