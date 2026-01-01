Transformez un design en site ou application web

Avec Hostinger AI Builder, téléchargez simplement une capture d'écran, une photo ou un croquis et regardez votre design se transformer en un site Web ou une application Web fonctionnel.
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Vous avez vu un site ou une application web qui vous plaît ? Ou vous avez dessiné votre propre mise en page ? Importez n'importe quel support visuel sur Horizons et laissez l'IA le transformer en un site ou application web fonctionnel en quelques secondes.

Ensuite, vous pouvez facilement modifier les textes, les couleurs ou les fonctionnalités à l'aide de demandes simples, sans compétences techniques.

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Laissez l'IA s'occuper des complexités du design

Trouvez de l'inspiration où vous souhaitez

Vous avez vu un site que vous admirez ? Faites une capture d'écran. Vous avez une idée croquée sur papier ? Prenez une photo. AI Builder fonctionne avec toutes sortes d'entrées visuelles.
Inutile de recréer les mises en page à la main. Importez simplement une image, notre IA s'occupe du reste.
Qu’il s’agisse d’une capture d’écran policée ou d’un croquis sommaire, AI Builder transforme votre conception en une expérience numérique de travail – rapide.
Une fois la base créée, vous gardez le contrôle. Ajustez la mise en page, modifiez les styles ou ajoutez des fonctionnalités simplement en discutant avec l'IA.

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J’ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil @Hostinger AI Builder et je dois dire que j’ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder peut être l'outil de code vibe le plus efficace pour créer des applications à un million de dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger AI Builder est une nouvelle façon innovante de créer des MVP et de tester des idées avant d'y aller.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger AI Builder est un outil avec lequel vous pouvez construire une idée que vous avez eue – vous avez juste besoin de l'expliquer, et il fonctionne juste.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger AI Builder change vraiment la donne par rapport à tout le reste. Il était si facile de mettre en place un sous-domaine pour mon blog sur mon application web – j’ai dit : « Wow ! »

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger AI Builder et ça change la donne ! Ce générateur d'applications d'IA sans code crée des sites Web et des applications élégants en quelques minutes — conçoit, code et écrit pour vous.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez construire des trucs plutôt sympas avec Hostinger AI Builder. C'est différent d'un constructeur de site web typique – c'est plus.

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