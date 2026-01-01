Développement de MVP simplifié grâce à l'IA

Transformez rapidement votre idée en produit fonctionnel. Aucun codage ni développeur requis.
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Outil de planification des révisions

Aidez les étudiants ou les autodidactes à organiser leur emploi du temps, définir des objectifs d'apprentissage et suivre leurs progrès.
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Outil de suivi des stocks

Permettez aux utilisateurs de surveiller facilement les niveaux de stock, de suivre les approvisionnements et d'éviter les ruptures de stock, le tout depuis un tableau de bord simple et intuitif.

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Chatbot IA

Créez un chatbot intelligent qui répond aux questions des clients, guide les utilisateurs ou automatise les tâches courantes pour aider les entreprises à améliorer leurs services et à gagner du temps.

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Outil de priorisation des tâches

Le développement MVP traditionnel coûte des milliers de dollars. Avec AI Builder, un simple abonnement couvre tout. Vous pouvez donc tester votre idée sans risque financier.
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Votre idée n'est qu'à un prompt.

Découvrez certains des MVP que vous pouvez créer avec Hostinger Horizons – validez votre idée auprès d'utilisateurs réels avant de vous engager dans un développement complet.
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MVP de produit SaaS

Des générateurs de factures et des outils de suivi de projet aux plateformes de réservation et aux CRM de niche – créez une version fonctionnelle avec des connexions utilisateur et des paiements Stripe déjà intégrés. Lancez en quelques jours, pas en plusieurs mois.
Imaginez un Uber pour X – une application de réservation de services de nettoyage, une place de marché pour freelances, une plateforme de promenade de chiens. Développez une version allégée avec de véritables parcours de réservation et testez-la avec de vrais utilisateurs avant de la faire évoluer.
Flux de travail d'approbation, tableaux de bord de rapports, outils de suivi personnalisés, et plus encore – créez une version allégée avec des identifiants utilisateur et une base de données intégrée, et testez-la avec votre équipe avant d'investir dans un développement complet.
Une marque de compléments alimentaires, un magasin de téléchargements numériques, une ligne de vêtements de niche – lancez une boutique en ligne allégée grâce à l'intégration de la Boutique en ligne et testez si votre marché achète réellement avant de constituer un stock.

Comment développer un produit minimum viable

01

Décrivez votre idée

Dites à l'IA ce que votre MVP doit faire – le problème principal qu'il résout, les fonctionnalités clés et à qui il est destiné. Regardez-le prendre vie en quelques minutes.
02

Lancement en un clic

Connectez les paiements, les connexions et plus encore – puis lancez-vous en un clic. Hébergement, domaine et SEO – tout est inclus. Aucune configuration technique, aucun délai.
03

Tester et itérer

Partagez votre MVP avec de vrais utilisateurs, recueillez des commentaires et affinez-le en fonction de ce que vous apprenez. Continuez à itérer jusqu'à ce que vous ayez validé vos hypothèses fondamentales.

Besoin de plus de conseils ?

Explorez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous feront passer de débutant à pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour construire votre premier projet d'IA, et bien plus encore.
Guide des premiers pas

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Tutoriel
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Boostez vos prompts

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Erreurs courantes à éviter

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Comment créer un prototype de site

Prototypes

Applications SaaS

Outils métier internes

Outils IA personnalisés

CRMs personnalisés

Applications de réservation

Ce que les utilisateurs disent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

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FAQ sur le développement de MVP

Le développement d'un MVP est le processus de création d'un produit minimum viable : une version simplifiée de votre idée avec quelques fonctionnalités pour la tester auprès de vrais utilisateurs. De cette façon, vous pouvez déterminer si elle résout réellement les problèmes des utilisateurs avant d'investir trop d'argent. Pour en savoir plus, consultez notre guide du MVP.

Non. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez créer un MVP fonctionnel à l'aide de simples requêtes. Aucun codage ni expérience technique n'est nécessaire. Tant que vous pouvez expliquer le problème que votre produit doit résoudre, vous pouvez le créer instantanément avec Horizons.

Horizons utilise des modèles IA avancés pour générer le code, le design et le contenu à partir de vos requêtes. Il compile ensuite le tout dans une application web fonctionnelle, vous permettant de passer de l'idée au MVP en quelques minutes.

Utilisez un générateur MVP sans code pour valider votre idée rapidement et à un coût abordable. Une fois que vous avez prouvé qu'il y a une demande et que vous pouvez justifier une personnalisation avancée à grande échelle, engager des développeurs devient une option. En utilisant AI Builder, vous pouvez tester et développer rapidement votre idée sans contraintes financières ou de temps – et lorsque vous êtes prêt à faire appel à des développeurs, vous pouvez exporter le code complet et le remettre directement. Pas de départ à zéro.

Le développement d'un MVP traditionnel peut coûter des milliers d'euros et nécessiter plusieurs semaines de travail. Avec Horizons, commencez gratuitement, sans carte bancaire. Vous recevrez 5 crédits IA pour créer votre premier projet immédiatement.

Le nombre de crédits utilisés dépend de la complexité de chaque requête. Les modifications simples consomment moins d'un crédit, tandis que les demandes plus complexes peuvent en utiliser davantage. Vos crédits gratuits vous permettent de décrire votre MVP, de le voir prendre vie et d'explorer Horizons avant de passer à un pack payant. Lorsque votre projet est prêt, il vous suffit d'opter pour l'un de nos packs. L'hébergement, le nom de domaine et les outils SEO sont inclus : vous avez juste à publier votre MVP en un clic.

Vous n'avez presque plus de crédits ? Rechargez-les à tout moment et suivez votre consommation directement depuis votre tableau de bord.

Aucune du tout. AI Builder utilise une approche conversationnelle de la construction – souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez construire en langage clair et l'IA lui donne vie en temps réel. Vous voulez ajouter une fonctionnalité ? Demandez simplement. Vous avez besoin de modifier un flux d'utilisateurs ? Décrivez-le. Si vous êtes nouveau dans le concept, notre guide de vibe coding vous explique tout ce que vous devez savoir.

Oui. Vous pouvez intégrer des outils de paiement comme Stripe pour vendre des abonnements, facturer des services ou proposer des achats ponctuels directement dans votre MVP.

Vous pouvez prévisualiser et partager votre MVP avec les utilisateurs avant son lancement, recueillir des commentaires et l'affiner. Tester en amont vous permet de confirmer la demande et d'améliorer votre produit avant sa publication.

Horizons inclut l'hébergement. Une fois votre MVP prêt, vous pouvez le publier en un clic depuis une plateforme d'hébergement rapide et sécurisée. Vous profitez également d'un nom de domaine personnalisé.

Vous pouvez prévisualiser et partager votre MVP avec les utilisateurs avant le lancement, recueillir des commentaires et l'affiner. Des tests précoces vous aident à confirmer la demande et à améliorer votre produit avant de le faire évoluer.

Horizons inclut l'hébergement. Une fois votre MVP prêt, vous pouvez le publier en un clic, avec une plateforme d'hébergement rapide et sécurisée et un nom de domaine personnalisé.

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