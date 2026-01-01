Mettez en valeur votre travail avec un site web ou une application vitrine

Hostinger propose deux façons de créer un site web vitrine pour votre entreprise – avec la plateforme de codage Horizons vibe et le créateur de sites web par glisser-déposer de Hostinger – et la différence est déjà dans le nom.



Le créateur de sites web Hostinger vous permet de partir d'un modèle ou de générer un site web d'entreprise à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments pré-conçus. C'est une excellente solution pour quiconque a besoin d'un site web de portfolio d'entreprise propre, simple et rapidement opérationnel.



Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et elle applique les changements en temps réel, vous offrant une liberté de personnalisation bien plus grande. Il vous permet également de créer des projets plus avancés, tels que des portails clients avec des identifiants utilisateur et des fonctionnalités d'adhésion, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le souhaitent, un accès complet au code est également disponible.



Les deux outils sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et le niveau de flexibilité dont vous avez besoin.