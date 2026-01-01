Mettez en valeur votre travail avec un site web ou une application vitrine

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Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ du site vitrine et de l'application
Qu'est-ce qu'un site vitrine professionnel ?
Un site Web vitrine d'entreprise est votre présence professionnelle en ligne – un endroit où les clients potentiels peuvent découvrir qui vous êtes, explorer votre travail et décider d'entrer en contact. Une excellente vitrine comprend généralement une galerie de portfolios ou des pages de projets, des pages de services, des études de cas, des témoignages de clients et une façon claire de réserver un appel ou d'entrer en contact – la combinaison exacte dépend de votre type d'entreprise. Contrairement à une page Web de base, elle est conçue pour faire une forte première impression et transformer les visiteurs en clients. Avec AI Builder, vous pouvez en créer une qui comprend exactement ce dont vous avez besoin – il suffit de la décrire et l'IA s'occupe du reste.
Qui peut créer un site Web ou une application vitrine avec AI Builder ?
Toute personne souhaitant paraître professionnelle en ligne et gagner plus de clients – freelances, artistes, consultants, coachs, agences, propriétaires de petites entreprises, et au-delà. Si votre entreprise a besoin d'une présence professionnelle en ligne, Horizons peut créer une vitrine qui correspond à votre façon de travailler.
Comment créer un site vitrine sans connaissances techniques ?
Horizons utilise une approche conversationnelle pour la création – souvent appelée « vibe coding ». Il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel.
Vous souhaitez ajouter une galerie de portfolio ? Il suffit de demander. Besoin d'un formulaire de contact ? Décrivez-le. Vous voulez modifier le design pour qu'il corresponde aux couleurs de votre marque ? Dites-le à Horizons et c'est fait en quelques secondes.
Il fonctionne également dans plus de 80 langues, vous pouvez donc créer avec vos propres mots – aucun vocabulaire technique n'est nécessaire. Si vous débutez avec ce concept, notre guide sur le vibe coding vous explique tout ce que vous devez savoir pour commencer.
Puis-je créer un portail client avec AI Builder ?
Oui – et c'est là que Horizons se distingue vraiment. Grâce à son backend intégré, vous pouvez créer un portail client entièrement personnalisé avec des identifiants utilisateur, le partage de fichiers, des mises à jour de projets, et bien plus encore – le tout sous votre propre marque. Vos clients bénéficient d'un espace professionnel et dédié pour rester informés, et vous avez un contrôle total sur ce qu'ils voient et font.
Mon site vitrine sera-t-il visible sur Google ?
Oui, votre site vitrine est livré avec une optimisation SEO intégrée, gérée automatiquement dès le premier jour. Des fichiers techniques clés comme sitemap.xml, robots.txt et llms.txt sont générés automatiquement pour vous, afin que les moteurs de recherche et les outils d'IA comme ChatGPT et Perplexity puissent comprendre votre contenu – sans aucune configuration technique de votre part.
Vous pouvez également connecter des intégrations marketing pour promouvoir votre vitrine et atteindre de nouveaux clients sur les canaux les plus importants.
Que faire si j'ai besoin d'apporter des modifications lorsque mon entreprise se développe ?
Mettre à jour votre site web vitrine ou votre application est aussi simple que de le créer. Retournez simplement à votre projet, ouvrez-le et continuez à discuter avec Horizons – décrivez ce que vous souhaitez modifier et il s'occupera du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage intuitive, sans avoir besoin d'un développeur.
Et si vous avez des connaissances techniques ou si vous souhaitez évoluer davantage par la suite, Horizons vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez l'adapter à vos besoins.
Quel budget prévoir pour créer un site web vitrine ou une application avec Horizons ?
Vous pouvez commencer gratuitement, sans utiliser votre carte bancaire. Dès votre inscription, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer immédiatement. Chaque crédit correspond à une requête : décrivez votre idée, apportez des modifications et regardez votre site vitrine ou votre application prendre forme en quelques instants, avant de passer à un pack payant.
À noter : les crédits IA servent aussi à faire fonctionner les fonctionnalités IA intégrées à votre projet, comme un chatbot ou une recherche intelligente. Ils ne sont utilisés que lorsque vos visiteurs interagissent avec ces fonctionnalités.
Prêt à publier ? Les packs payants sont disponibles à partir de CHF 2.79/mois et incluent l'hébergement ainsi qu'un nom de domaine. Il ne vous reste plus qu'à publier votre projet pour le mettre en ligne.
Besoin de plus de crédits ? Rechargez votre solde à tout moment et suivez votre consommation directement depuis votre tableau de bord.
Quelle est la différence entre Horizons et Hostinger Website Builder pour une vitrine d'entreprise ?
Hostinger propose deux façons de créer un site web vitrine pour votre entreprise – avec la plateforme de codage Horizons vibe et le créateur de sites web par glisser-déposer de Hostinger – et la différence est déjà dans le nom.
Le créateur de sites web Hostinger vous permet de partir d'un modèle ou de générer un site web d'entreprise à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments pré-conçus. C'est une excellente solution pour quiconque a besoin d'un site web de portfolio d'entreprise propre, simple et rapidement opérationnel.
Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et elle applique les changements en temps réel, vous offrant une liberté de personnalisation bien plus grande. Il vous permet également de créer des projets plus avancés, tels que des portails clients avec des identifiants utilisateur et des fonctionnalités d'adhésion, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le souhaitent, un accès complet au code est également disponible.
Les deux outils sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et le niveau de flexibilité dont vous avez besoin.