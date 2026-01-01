Mettez en valeur votre travail avec un site web ou une application vitrine

Des sites de portfolio aux portails clients interactifs – créez une présence en ligne professionnelle qui fait forte impression, met en valeur votre travail et transforme les visiteurs en clients.
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Forfaits payants dès seulement CHF 2.79/mois

Mettez en valeur votre travail avec un site web ou une application vitrine

Tout ce dont vous avez besoin pour faire une excellente première impression

Créez, lancez et développez votre présence en ligne – le tout au même endroit, sans aucune connaissance technique requise.

Mettez votre travail en ligne en un rien de temps

Discutez simplement avec l'IA ou choisissez un modèle pour créer en quelques minutes un site vitrine ou une application web d'aspect professionnel qui s'affiche parfaitement sur n'importe quel appareil.

Les outils clés pour booster votre activité

Hébergement, nom de domaine et e-mail : tout est inclus. Configuration facile pour les outils de marketing et de paiement : SEO, Stripe, PayPal, AdSense et bien plus encore.

Faites-vous trouver par les bons clients

Utilisez les intégrations marketing pour atteindre de nouveaux clients sur les canaux qui comptent le plus.

Collecter des prospects et des demandes de clients

Ajoutez un formulaire de contact personnalisé à votre site vitrine et transformez les visiteurs en clients potentiels – chaque demande arrive directement dans votre boîte de réception, prête à être suivie.
Tout ce dont vous avez besoin pour faire une excellente première impression

Votre présence en ligne, construite à votre façon

Explorez des exemples populaires de sites web et d'applications vitrines pour vous donner des idées, ou lancez-vous directement avec une invite prête à l'emploi et commencez à créer en quelques secondes.
Votre présence en ligne, construite à votre façon

Site web d'entreprises

Créez une présence en ligne professionnelle qui met en valeur vos services, raconte votre histoire et transforme les visiteurs en clients.Je me lance
Offrez à vos clients un espace à votre marque pour consulter les mises à jour du projet, partager des fichiers et rester informés – le tout au même endroit.Je me lance
Affichez votre travail avec élégance et laissez vos projets parler d'eux-mêmes – aucun designer ou développeur n'est nécessaire.Je me lance
Créez un espace en ligne pour votre expertise – partagez votre histoire, mettez en valeur votre travail et développez votre audience.Je me lance

Comment créer un site web vitrine ou une application avec l'IA

01

Décrivez votre idée

Décrivez le site web de démonstration ou l'application que vous avez en tête et voyez-les prendre vie – ou choisissez un modèle pour démarrer encore plus rapidement.
02

Personnalisez et testez

Peaufinez votre design en discutant avec l'IA – ajoutez votre travail, ajustez chaque détail jusqu'à ce qu'il corresponde exactement à vos attentes, et prévisualisez-le en direct avant de publier.
03

Publier en un clic

En un clic, votre vitrine est en ligne – prête à impressionner les clients et à vous faire gagner de nouvelles affaires, sans aucune configuration technique nécessaire.

Choisissez un modèle. Personnalisez-le.

Choisissez un modèle conçu par des professionnels, personnalisez-le avec l'IA ou des modifications visuelles, et mettez votre site en ligne plus rapidement.

Modèles prédéfinis

Business consultant (playful)

Business consultant (playful)

Jane (marketing consultant)

Jane (marketing consultant)

Urban (photography portfolio)

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Découvrez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous transformeront en pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour construire votre premier projet d'IA, et bien plus encore.
Guide des premiers pas

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Boostez vos invites

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Erreurs courantes à éviter

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Découvrez ce qu'Horizons peut construire d'autre pour votre entreprise.

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Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

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FAQ du site vitrine et de l'application

Un site Web vitrine d'entreprise est votre présence professionnelle en ligne – un endroit où les clients potentiels peuvent découvrir qui vous êtes, explorer votre travail et décider d'entrer en contact. Une excellente vitrine comprend généralement une galerie de portfolios ou des pages de projets, des pages de services, des études de cas, des témoignages de clients et une façon claire de réserver un appel ou d'entrer en contact – la combinaison exacte dépend de votre type d'entreprise. Contrairement à une page Web de base, elle est conçue pour faire une forte première impression et transformer les visiteurs en clients. Avec AI Builder, vous pouvez en créer une qui comprend exactement ce dont vous avez besoin – il suffit de la décrire et l'IA s'occupe du reste.

Toute personne souhaitant paraître professionnelle en ligne et gagner plus de clients – freelances, artistes, consultants, coachs, agences, propriétaires de petites entreprises, et au-delà. Si votre entreprise a besoin d'une présence professionnelle en ligne, Horizons peut créer une vitrine qui correspond à votre façon de travailler.

Horizons utilise une approche conversationnelle pour la création – souvent appelée « vibe coding ». Il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel.

Vous souhaitez ajouter une galerie de portfolio ? Il suffit de demander. Besoin d'un formulaire de contact ? Décrivez-le. Vous voulez modifier le design pour qu'il corresponde aux couleurs de votre marque ? Dites-le à Horizons et c'est fait en quelques secondes.

Il fonctionne également dans plus de 80 langues, vous pouvez donc créer avec vos propres mots – aucun vocabulaire technique n'est nécessaire. Si vous débutez avec ce concept, notre guide sur le vibe coding vous explique tout ce que vous devez savoir pour commencer.

Oui – et c'est là que Horizons se distingue vraiment. Grâce à son backend intégré, vous pouvez créer un portail client entièrement personnalisé avec des identifiants utilisateur, le partage de fichiers, des mises à jour de projets, et bien plus encore – le tout sous votre propre marque. Vos clients bénéficient d'un espace professionnel et dédié pour rester informés, et vous avez un contrôle total sur ce qu'ils voient et font.

Oui, votre site vitrine est livré avec une optimisation SEO intégrée, gérée automatiquement dès le premier jour. Des fichiers techniques clés comme sitemap.xml, robots.txt et llms.txt sont générés automatiquement pour vous, afin que les moteurs de recherche et les outils d'IA comme ChatGPT et Perplexity puissent comprendre votre contenu – sans aucune configuration technique de votre part.

Vous pouvez également connecter des intégrations marketing pour promouvoir votre vitrine et atteindre de nouveaux clients sur les canaux les plus importants.

Mettre à jour votre site web vitrine ou votre application est aussi simple que de le créer. Retournez simplement à votre projet, ouvrez-le et continuez à discuter avec Horizons – décrivez ce que vous souhaitez modifier et il s'occupera du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage intuitive, sans avoir besoin d'un développeur.

Et si vous avez des connaissances techniques ou si vous souhaitez évoluer davantage par la suite, Horizons vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez l'adapter à vos besoins.

Vous pouvez commencer gratuitement, sans utiliser votre carte bancaire. Dès votre inscription, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer immédiatement. Chaque crédit correspond à une requête : décrivez votre idée, apportez des modifications et regardez votre site vitrine ou votre application prendre forme en quelques instants, avant de passer à un pack payant.

À noter : les crédits IA servent aussi à faire fonctionner les fonctionnalités IA intégrées à votre projet, comme un chatbot ou une recherche intelligente. Ils ne sont utilisés que lorsque vos visiteurs interagissent avec ces fonctionnalités.

Prêt à publier ? Les packs payants sont disponibles à partir de CHF 2.79/mois et incluent l'hébergement ainsi qu'un nom de domaine. Il ne vous reste plus qu'à publier votre projet pour le mettre en ligne.

Besoin de plus de crédits ? Rechargez votre solde à tout moment et suivez votre consommation directement depuis votre tableau de bord.

Hostinger propose deux façons de créer un site web vitrine pour votre entreprise – avec la plateforme de codage Horizons vibe et le créateur de sites web par glisser-déposer de Hostinger – et la différence est déjà dans le nom.

Le créateur de sites web Hostinger vous permet de partir d'un modèle ou de générer un site web d'entreprise à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments pré-conçus. C'est une excellente solution pour quiconque a besoin d'un site web de portfolio d'entreprise propre, simple et rapidement opérationnel.

Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et elle applique les changements en temps réel, vous offrant une liberté de personnalisation bien plus grande. Il vous permet également de créer des projets plus avancés, tels que des portails clients avec des identifiants utilisateur et des fonctionnalités d'adhésion, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le souhaitent, un accès complet au code est également disponible.

Les deux outils sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et le niveau de flexibilité dont vous avez besoin.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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