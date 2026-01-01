Donnez vie à vos idées grâce à une plateforme IA sans code

Hostinger AI Builder transforme vos idées en une application Web, un site Web ou un outil interactif en quelques minutes sans codage.
Commencer gratuitement
Voir les tarifs

Créez sans limites

Hostinger AI Builder transforme vos idées en sites Web, en applications Web ou en outils. Décrivez simplement ce que vous voulez dans plus de 80 langues, et l'IA construira la structure, les fonctionnalités et le design pour vous.

Besoin de changements? Discutez avec l'IA, testez les mises à jour et publiez en quelques minutes.

Commencer gratuitement
Créez sans limites
CRÉEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ

Plateforme no-code pour plus de rapidité et de simplicité

Libérez-vous des contraintes du code

Nous évaluons régulièrement les meilleurs modèles d'IA disponibles et mettons à jour nos systèmes afin que vous ayez toujours accès aux outils les plus stables et performants. Inutile de tester, de mettre à jour ou d'intégrer vous-même.
Expliquez simplement votre idée et laissez l'IA créer automatiquement la mise en page, les fonctionnalités et les fonctions essentielles. Vous souhaitez apporter des modifications ? Discutez avec l'IA pour ajuster le design, ajouter des fonctionnalités ou corriger des erreurs.
Gagnez du temps et réduisez les coûts en passant de l'idée au prototype fonctionnel en quelques minutes. Testez, peaufinez et lancez votre projet plus rapidement.
Même sans compétences techniques, gardez la maîtrise totale de votre projet grâce à la personnalisation en direct, au débogage assisté par l'IA et aux aperçus en temps réel.
Que vous soyez un entrepreneur, un freelance ou un amateur, AI Builder rend la création d'applications web avancées, de sites Web et d'outils interactifs réalisable pour n'importe qui, n'importe où.

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J’ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil @Hostinger AI Builder et je dois dire que j’ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder peut être l'outil de code vibe le plus efficace pour créer des applications à un million de dollars.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger AI Builder est une nouvelle façon innovante de créer des MVP et de tester des idées avant d'y aller.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger AI Builder est un outil avec lequel vous pouvez construire une idée que vous avez eue – vous avez juste besoin de l'expliquer, et il fonctionne juste.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger AI Builder change vraiment la donne par rapport à tout le reste. Il était si facile de mettre en place un sous-domaine pour mon blog sur mon application web – j’ai dit : « Wow ! »

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger AI Builder et ça change la donne ! Ce générateur d'applications d'IA sans code crée des sites Web et des applications élégants en quelques minutes — conçoit, code et écrit pour vous.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez construire des trucs plutôt sympas avec Hostinger AI Builder. C'est différent d'un constructeur de site web typique – c'est plus.

Prêt(e) à concrétiser votre idée de projet unique ?

Commencer gratuitement

Aucune carte bancaire requise.

Voir les tarifs

Vous souhaitez approfondir vos connaissances ?

Explorez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous permettront de passer du statut de débutant à celui de pro de l'IA en un rien de temps. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet d'IA, et bien plus encore.
Guide de démarrage

Guide de démarrage

Tutoriel
Vidéo
Erreurs courantes à éviter

Erreurs courantes à éviter

Tutoriel
Vidéo
Améliorez vos requêtes

Améliorez vos requêtes

Tutoriel
Vidéo

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.