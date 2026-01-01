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Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J’ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil @Hostinger AI Builder et je dois dire que j’ai été impressionné. 😎
Hostinger AI Builder peut être l'outil de code vibe le plus efficace pour créer des applications à un million de dollars.
Hostinger AI Builder est une nouvelle façon innovante de créer des MVP et de tester des idées avant d'y aller.
Vous ne croirez pas à quel point il est facile de créer ce que vous voulez pour votre site Web et vos clients en utilisant Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder est un outil avec lequel vous pouvez construire une idée que vous avez eue – vous avez juste besoin de l'expliquer, et il fonctionne juste.
J’adore la façon dont les choses se déroulent avec @Hostinger AI Builder ! La nouvelle mise à jour de l’IA a été vraiment amusante à interagir avec. Elle a changé la donne non seulement pour moi, mais j’en connais aussi beaucoup d’autres.
Je me demande comment Hostinger a pu lancer AI Builder... C'est fou la rapidité avec laquelle il permet à quiconque de déployer front et back end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder change vraiment la donne par rapport à tout le reste. Il était si facile de mettre en place un sous-domaine pour mon blog sur mon application web – j’ai dit : « Wow ! »
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger AI Builder et ça change la donne ! Ce générateur d'applications d'IA sans code crée des sites Web et des applications élégants en quelques minutes — conçoit, code et écrit pour vous.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez construire des trucs plutôt sympas avec Hostinger AI Builder. C'est différent d'un constructeur de site web typique – c'est plus.