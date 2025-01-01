Até 67% de desconto na

Escolha o seu plano de hospedagem VPS Forex ideal

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backup semanal grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Negocie de forma mais inteligente com VPS

Forex, abreviação de foreign exchange, é o maior mercado financeiro do mundo. Seu volume diário envolve a troca de trilhões de dólares entre os principais atores do cenário global: governos, bancos, corporações e investidores individuais.

Assim como o mercado de ações, os preços do Forex mudam a cada segundo. É por isso que você precisa da nossa hospedagem estável e rápida para obter uma vantagem competitiva sobre outras corretoras de Forex.
Assuma o controle do seu ambiente de negociação forex

Nossas soluções de hospedagem VPS Forex asseguram baixa latência e alto uptime, elementos cruciais para uma performance de negociação contínua e eficiente.
Negociação ininterrupta

Negocie moedas no momento certo para maximizar os lucros. Isso é possível quando você tem processadores AMD EPYC com velocidade otimizada e armazenamento NVMe à sua disposição.
Segurança de alto nível

Negocie e opere Forex com total confiança, sabendo que seus fundos estão seguros e protegidos. Para isso, nossos servidores contam com uma proteção DDoS robusta e um sistema de detecção automática de malware.
Suporte MT4/MT5

Analise o mercado, faça negociações, gerencie suas contas e execute vários consultores especialistas em um só lugar – nossos servidores são otimizados para as plataformas MetaTrader 4 e 5.

Ganhe vantagem comercial com a hospedagem VPS Forex

VPS facilitado com Kodee

Integrado ao painel do seu VPS, nosso Assistente de IA é capaz de responder a quaisquer perguntas que você tenha com extrema precisão.

Seja para instalar aplicativos de negociação adicionais ou configurar um firewall personalizado, basta solicitar o recurso para ter respostas e implementações imediatas.
Reclame Aqui

Negocie com moedas globais

Temos servidores na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Selecione um servidor próximo à localização da sua corretora para uma experiência de negociação tranquila.

