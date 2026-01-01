Hãy làm cho thương hiệu của bạn trở nên khó quên với tên miền .fun
1.049.900đ/năm26.900đ/Năm thứ nhấtCho năm đầu tiên
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Về tên miền .fun
Tổng quan nhanh giúp bạn chọn và đăng ký tên miền .fun
Tên miền .fun là gì?
Tên miền .fun là một tên miền cấp cao chung được thiết kế cho giải trí, sở thích và các dự án vui nhộn. Nó mở cửa cho tất cả mọi người và thường được sử dụng cho các trò chơi, sự kiện, trang web hài hước và cộng đồng sáng tạo.
Tên miền .fun dành cho ai?
Tên miền .fun phù hợp với các blog giải trí, cộng đồng game thủ, nhà tổ chức sự kiện, dịch vụ tiệc tùng và những người sáng tạo nội dung hài hước muốn giới thiệu nội dung vui nhộn, xây dựng thương hiệu đáng nhớ và truyền tải những trải nghiệm nhẹ nhàng.
Tại sao nên chọn tên miền .fun?
Tên miền .fun thể hiện rõ nội dung giải trí, giúp khách truy cập dễ dàng hiểu về trang web của bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên và làm cho tên thương hiệu của bạn dễ nhớ hơn. Nó hỗ trợ việc xây dựng thương hiệu nhất quán trên trang web, email và các kênh tiếp thị của bạn.
Thông tin tên miền cho .fun
TLD
.fun
Loại TLD
gTLD
Thời gian đăng ký tối thiểu
1 năm
Thời gian đăng ký tối đa
3 năm
Bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Miễn phí
Bảo vệ tên miền cao cấp
Phần bổ sung
Khóa nhà đăng ký
DNSSEC
Phí ICANN
5.230đ
Lý do nên đăng ký tên miền của bạn với Hostinger?
Không yêu cầu kiến thức kỹ thuật
Chuyên gia hỗ trợ 24/7
Miễn phí bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Trang sắp ra mắt miễn phí hoặc trang web liên kết trong tiểu sử
Giá cả cạnh tranh
Mẹo
Làm thế nào để nhận được tên miền tốt nhất
1. Bao gồm thương hiệu của bạn
Sử dụng tên thương hiệu hoặc từ khóa của bạn để tăng cường nhận diện và khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
2. Giữ cho nó ngắn gọn
Tên miền có ít hơn ba từ sẽ dễ đọc và dễ nhớ hơn.
3. Ít hơn là tốt hơn
Tránh sử dụng dấu gạch ngang, số, tiếng lóng và những từ khó đánh vần.
4. Hãy nghĩ về đối tượng khán giả của bạn
Chọn phần mở rộng phù hợp với đối tượng người dùng của bạn, dù đó là đối tượng địa phương hay toàn cầu.
5. Hành động nhanh chóng
Những tên miền tuyệt vời thường bán rất nhanh — tìm kiếm và sở hữu tên miền của bạn ngay hôm nay.Bắt đầu tìm kiếm
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Câu hỏi thường gặp về tên miền .fun
What does a .fun domain mean?
A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Is a .fun domain trusted?
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Is a .fun a good domain?
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .fun domain or .com domain?
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .fun domain?
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .fun domains?
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
How much does a .fun domain cost?
At Hostinger, a .fun domain costs 26.900đ for the first year. After that, the renewal fee is 1.049.900đ/năm. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.