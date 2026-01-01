Hãy dành một nơi cho giọng nói của bạn với tên miền .blog

807.900đ/năm53.900đ/Năm thứ nhất
Tiết kiệm 93%
Cho năm đầu tiên
.blog

Về tên miền .blog

Tổng quan nhanh giúp bạn chọn và đăng ký tên miền .blog

Tên miền .blog là gì?

Tên miền .blog là một tên miền cấp cao chung được tạo ra cho các blog và các ấn phẩm cá nhân hoặc chuyên nghiệp. Nó dành cho tất cả mọi người và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà văn, thương hiệu và các trang web tập trung vào nội dung.

Tên miền .blog dành cho ai?

Tên miền .blog phù hợp với các nhà văn, người tạo nội dung, nhà tiếp thị và các nhóm truyền thông muốn có một nơi riêng biệt để đăng tải bài viết và những ý tưởng lãnh đạo. Nó phù hợp với các blog cá nhân, trung tâm tin tức của công ty và các dự án xuất bản chuyên biệt.

Tại sao nên chọn tên miền .blog?

Tên miền .blog thể hiện rõ ràng đây là trang web tập trung vào nội dung, giúp khách truy cập hiểu ngay lập tức và dễ dàng ghi nhớ trang web của bạn. Nó cung cấp một lựa chọn nhất quán và chuyên nghiệp cho các bài đăng, địa chỉ email và sự phát triển thương hiệu lâu dài của bạn.

Thông tin tên miền cho .blog

TLD
.blog
Loại TLD
gTLD
Thời gian đăng ký tối thiểu
1 năm
Thời gian đăng ký tối đa
3 năm
Bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Miễn phí
Khóa nhà đăng ký
Phí ICANN
5.230đ

Lý do nên đăng ký tên miền của bạn với Hostinger?

Không yêu cầu kiến thức kỹ thuật
Chuyên gia hỗ trợ 24/7
Miễn phí bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Trang sắp ra mắt miễn phí hoặc trang web liên kết trong tiểu sử
Giá cả cạnh tranh
Mẹo

Làm thế nào để nhận được tên miền tốt nhất

1. Bao gồm thương hiệu của bạn

Sử dụng tên thương hiệu hoặc từ khóa của bạn để tăng cường nhận diện và khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
Tên miền có ít hơn ba từ sẽ dễ đọc và dễ nhớ hơn.
Tránh sử dụng dấu gạch ngang, số, tiếng lóng và những từ khó đánh vần.
Chọn phần mở rộng phù hợp với đối tượng người dùng của bạn, dù đó là đối tượng địa phương hay toàn cầu.
Những tên miền tuyệt vời thường bán rất nhanh — tìm kiếm và sở hữu tên miền của bạn ngay hôm nay.Bắt đầu tìm kiếm

Khám phá các phần mở rộng tên miền khác

.com

Tên miền được yêu thích nhất thế giới

419.900đ149.900đ/Năm thứ nhấtKiểm tra tên miền

.online

Doanh nghiệp của bạn, hoạt động 24/7

969.900đ26.900đ/Năm thứ nhấtKiểm tra tên miền

.net

Dành cho những nhà thầu xây dựng nghiêm túc

484.900đ297.900đ/Năm thứ nhấtKiểm tra tên miền

.io

Tên miền mà mọi công ty khởi nghiệp đều muốn có

2.019.900đ861.900đ/Năm thứ nhấtKiểm tra tên miền

.icu

Cho khách hàng thấy lĩnh vực kinh doanh với .icu.

430.900đ53.900đ/Năm thứ nhấtKiểm tra tên miền

.xyz

Tươi mới. Hiện đại. Linh hoạt vô tận.

538.900đ53.900đ/Năm thứ nhấtKiểm tra tên miền

.pro

Hãy cho cả thế giới thấy bạn giỏi nhất ở điểm nào.

861.900đ80.900đ/Năm thứ nhấtKiểm tra tên miền

.cloud

Nơi các doanh nghiệp hiện đại hoạt động

699.900đ53.900đ/Năm thứ nhấtKiểm tra tên miền

Câu hỏi thường gặp về tên miền .blog

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs 53.900đ for the first year. After that, the renewal fee is 807.900đ/năm. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.