Hãy dành một nơi cho giọng nói của bạn với tên miền .blog
807.900đ/năm53.900đ/Năm thứ nhấtCho năm đầu tiên
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Về tên miền .blog
Tổng quan nhanh giúp bạn chọn và đăng ký tên miền .blog
Tên miền .blog là gì?
Tên miền .blog là một tên miền cấp cao chung được tạo ra cho các blog và các ấn phẩm cá nhân hoặc chuyên nghiệp. Nó dành cho tất cả mọi người và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà văn, thương hiệu và các trang web tập trung vào nội dung.
Tên miền .blog dành cho ai?
Tên miền .blog phù hợp với các nhà văn, người tạo nội dung, nhà tiếp thị và các nhóm truyền thông muốn có một nơi riêng biệt để đăng tải bài viết và những ý tưởng lãnh đạo. Nó phù hợp với các blog cá nhân, trung tâm tin tức của công ty và các dự án xuất bản chuyên biệt.
Tại sao nên chọn tên miền .blog?
Tên miền .blog thể hiện rõ ràng đây là trang web tập trung vào nội dung, giúp khách truy cập hiểu ngay lập tức và dễ dàng ghi nhớ trang web của bạn. Nó cung cấp một lựa chọn nhất quán và chuyên nghiệp cho các bài đăng, địa chỉ email và sự phát triển thương hiệu lâu dài của bạn.
Thông tin tên miền cho .blog
TLD
.blog
Loại TLD
gTLD
Thời gian đăng ký tối thiểu
1 năm
Thời gian đăng ký tối đa
3 năm
Bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Miễn phí
Khóa nhà đăng ký
Phí ICANN
5.230đ
Lý do nên đăng ký tên miền của bạn với Hostinger?
Không yêu cầu kiến thức kỹ thuật
Chuyên gia hỗ trợ 24/7
Miễn phí bảo vệ quyền riêng tư tên miền
Trang sắp ra mắt miễn phí hoặc trang web liên kết trong tiểu sử
Giá cả cạnh tranh
Mẹo
Làm thế nào để nhận được tên miền tốt nhất
1. Bao gồm thương hiệu của bạn
Sử dụng tên thương hiệu hoặc từ khóa của bạn để tăng cường nhận diện và khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
2. Giữ cho nó ngắn gọn
Tên miền có ít hơn ba từ sẽ dễ đọc và dễ nhớ hơn.
3. Ít hơn là tốt hơn
Tránh sử dụng dấu gạch ngang, số, tiếng lóng và những từ khó đánh vần.
4. Hãy nghĩ về đối tượng khán giả của bạn
Chọn phần mở rộng phù hợp với đối tượng người dùng của bạn, dù đó là đối tượng địa phương hay toàn cầu.
5. Hành động nhanh chóng
Những tên miền tuyệt vời thường bán rất nhanh — tìm kiếm và sở hữu tên miền của bạn ngay hôm nay.Bắt đầu tìm kiếm
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Câu hỏi thường gặp về tên miền .blog
What does a .blog domain mean?
A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Is a .blog domain trusted?
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Is a .blog a good domain?
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .blog domain or .com domain?
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Who can register a .blog domain?
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Are there restrictions on .blog domains?
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
How much does a .blog domain cost?
At Hostinger, a .blog domain costs 53.900đ for the first year. After that, the renewal fee is 807.900đ/năm. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.