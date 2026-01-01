Openship là một nền tảng triển khai mã nguồn mở, có thể tự lưu trữ, biến bất kỳ máy chủ nào thành nền tảng dưới dạng dịch vụ của riêng bạn. Chỉ cần trỏ nó vào một kho lưu trữ Git và nó sẽ phát hiện stack, xây dựng một container, cung cấp cơ sở dữ liệu, tên miền và TLS, sau đó gửi kết quả — không cần tệp pipeline hoặc YAML để duy trì. Các tính năng Push-to-deploy, môi trường xem trước, quy trình staging và sản xuất, cùng với khôi phục bằng một cú nhấp chuột đều được tích hợp sẵn.

Việc tự lưu trữ Openship giúp giữ pipeline xây dựng, dữ liệu ứng dụng và cơ sở hạ tầng của bạn hoàn toàn trên các máy bạn kiểm soát, không có định giá theo chỗ ngồi hoặc khóa nhà cung cấp. Quản lý mọi thứ từ bảng điều khiển web, ứng dụng máy tính để bàn, CLI hoặc REST API, và di chuyển các Docker container tiêu chuẩn giữa các nhà cung cấp bất cứ khi nào bạn muốn.