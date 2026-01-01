Triển khai Openship với cài đặt một cú nhấp chuột.
Nền tảng triển khai mã nguồn mở, có thể tự lưu trữ với CI/CD tích hợp sẵn để triển khai bất kỳ stack nào đến máy chủ của riêng bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Openship
Openship là một nền tảng triển khai mã nguồn mở, có thể tự lưu trữ, biến bất kỳ máy chủ nào thành nền tảng dưới dạng dịch vụ của riêng bạn. Chỉ cần trỏ nó vào một kho lưu trữ Git và nó sẽ phát hiện stack, xây dựng một container, cung cấp cơ sở dữ liệu, tên miền và TLS, sau đó gửi kết quả — không cần tệp pipeline hoặc YAML để duy trì. Các tính năng Push-to-deploy, môi trường xem trước, quy trình staging và sản xuất, cùng với khôi phục bằng một cú nhấp chuột đều được tích hợp sẵn.
Việc tự lưu trữ Openship giúp giữ pipeline xây dựng, dữ liệu ứng dụng và cơ sở hạ tầng của bạn hoàn toàn trên các máy bạn kiểm soát, không có định giá theo chỗ ngồi hoặc khóa nhà cung cấp. Quản lý mọi thứ từ bảng điều khiển web, ứng dụng máy tính để bàn, CLI hoặc REST API, và di chuyển các Docker container tiêu chuẩn giữa các nhà cung cấp bất cứ khi nào bạn muốn.
Các tính năng chính của Openship
CI/CD tích hợp
Push-to-deploy với môi trường xem trước, quy trình dàn dựng và sản xuất, cùng khả năng khôi phục chỉ bằng một cú nhấp chuột — không cần viết tệp pipeline.
Mọi stack, mọi server
Triển khai Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker, hoặc monorepos lên bất kỳ VPS, máy chủ riêng, hoặc homelab.
Backend được quản lý đầy đủ
Cung cấp Postgres, MySQL, MongoDB và Redis cùng với workers, WebSockets và object storage từ một mặt phẳng điều khiển duy nhất.
Tên miền và SSL
Chứng chỉ HTTPS tự động, hỗ trợ wildcard và không giới hạn tên miền với việc gia hạn tự động được xử lý cho mọi triển khai.
Ba cách làm việc
Thực hiện triển khai từ một ứng dụng desktop đầy đủ, bảng điều khiển web dành cho nhóm hoặc CLI có thể viết script được hỗ trợ bởi REST API.
Khả năng di động của Container
Mọi thứ chạy dưới dạng các vùng chứa Docker tiêu chuẩn, vì vậy bạn có thể di chuyển khối lượng công việc giữa các nhà cung cấp hoặc phần cứng tự lưu trữ một cách tự do.
Tại sao lại chạy Openship trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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