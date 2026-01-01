ExcaliDash là một lớp quản lý tự host cho Excalidraw, biến một bộ sưu tập các bản vẽ rời rạc thành một không gian làm việc có tổ chức, có thể tìm kiếm. Thay vì phải quản lý từng tệp .excalidraw riêng lẻ, bạn sẽ có một bảng điều khiển trung tâm nơi các bản phác thảo được lưu trữ trong các bộ sưu tập, mọi thay đổi đều được ghi lại trong lịch sử phiên bản và các sơ đồ có thể được chia sẻ thông qua các liên kết có phạm vi. Nó tích hợp trình chỉnh sửa Excalidraw đầy đủ với một backend nhẹ, vì vậy việc vẽ, lưu và sắp xếp đều diễn ra trong một phiên bản riêng tư.

Chạy ExcaliDash trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi sơ đồ, bản phác thảo kiến trúc và bảng ý tưởng hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn. Không có phí theo chỗ ngồi và không có bên thứ ba nào truy cập dữ liệu của bạn, trong khi các tài khoản đa người dùng tùy chọn và đăng nhập một lần OIDC cho phép các nhóm cộng tác an toàn dưới sự kiểm soát của riêng bạn.