Triển khai ExcaliDash với cài đặt một nhấp.
Dashboard tự host để tổ chức, quản lý và cộng tác trên các bản vẽ Excalidraw của bạn với lịch sử phiên bản và chia sẻ liên kết an toàn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ExcaliDash
ExcaliDash là một lớp quản lý tự host cho Excalidraw, biến một bộ sưu tập các bản vẽ rời rạc thành một không gian làm việc có tổ chức, có thể tìm kiếm. Thay vì phải quản lý từng tệp .excalidraw riêng lẻ, bạn sẽ có một bảng điều khiển trung tâm nơi các bản phác thảo được lưu trữ trong các bộ sưu tập, mọi thay đổi đều được ghi lại trong lịch sử phiên bản và các sơ đồ có thể được chia sẻ thông qua các liên kết có phạm vi. Nó tích hợp trình chỉnh sửa Excalidraw đầy đủ với một backend nhẹ, vì vậy việc vẽ, lưu và sắp xếp đều diễn ra trong một phiên bản riêng tư.
Chạy ExcaliDash trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi sơ đồ, bản phác thảo kiến trúc và bảng ý tưởng hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn. Không có phí theo chỗ ngồi và không có bên thứ ba nào truy cập dữ liệu của bạn, trong khi các tài khoản đa người dùng tùy chọn và đăng nhập một lần OIDC cho phép các nhóm cộng tác an toàn dưới sự kiểm soát của riêng bạn.
Các tính năng chính của ExcaliDash
Trang tổng quan bản vẽ tập trung
Sắp xếp tất cả các bản phác thảo Excalidraw của bạn vào các bộ sưu tập với hình thu nhỏ và chức năng tìm kiếm, để các sơ đồ dễ dàng được tìm thấy thay vì bị phân tán trong các tệp rời rạc.
Lịch sử phiên bản
Mọi chỉnh sửa đều được tự động chụp nhanh, cho phép bạn xem lại các trạng thái trước đó và khôi phục các phiên bản cũ hơn của bất kỳ bản vẽ nào khi xảy ra lỗi.
Chia sẻ liên kết giới hạn
Chia sẻ các bản vẽ riêng lẻ thông qua các liên kết được kiểm soát quyền truy cập, cấp cho cộng tác viên hoặc các bên liên quan quyền xem hoặc chỉnh sửa mà không làm lộ toàn bộ không gian làm việc của bạn.
Cộng tác thời gian thực
Nhiều người có thể làm việc cùng nhau trên cùng một bảng vẽ thông qua WebSockets, giúp các buổi động não và thiết kế trực tiếp diễn ra suôn sẻ cho các nhóm làm việc từ xa.
Xác thực linh hoạt
Chạy ở chế độ người dùng đơn hoặc bật tài khoản đa người dùng với tính năng đăng nhập một lần OIDC, phù hợp cho cả mục đích sử dụng cá nhân và các nhóm lớn hơn.
Tại sao lại chạy ExcaliDash trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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