Giảm giá lên đến 69% cho Decidim

Triển khai Decidim với cài đặt một nhấp chuột.

Nền tảng dân chủ có sự tham gia mã nguồn mở dành cho các cuộc tham vấn công dân, ngân sách có sự tham gia và ra quyết định hợp tác.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Decidim với cài đặt một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Decidim

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Decidim

Decidim là khuôn khổ dân chủ có sự tham gia ban đầu được xây dựng cho thành phố Barcelona và hiện được sử dụng bởi các chính phủ quốc gia, hội đồng khu vực, trường đại học và các tổ chức dân sự tại hơn ba mươi quốc gia để tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý, ngân sách có sự tham gia, hội đồng công dân và các quy trình đồng sáng tạo chính sách trực tuyến.

Tự host Decidim trên VPS của riêng bạn giữ dữ liệu công dân, hồ sơ bỏ phiếu và lịch sử thảo luận dưới toàn quyền kiểm soát của bạn — không bao giờ trên SaaS của bên thứ ba — đồng thời cung cấp cho bạn toàn bộ mã nguồn Ruby on Rails theo AGPL-3.0 để mở rộng, kiểm tra và liên kết với các phiên bản Decidim khác.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Decidim

Ngân sách có sự tham gia

Tổ chức các buổi tham vấn ngân sách đa giai đoạn, nơi công dân đề xuất, ủng hộ và bỏ phiếu về cách phân bổ quỹ công, với các quy tắc bỏ phiếu được tích hợp sẵn và công bố kết quả.

hội đồng công dân

Tổ chức các quy trình thảo luận với các đề xuất, tranh luận, cuộc họp và theo dõi trách nhiệm giải trình để mọi đóng góp của công dân có thể được truy vết từ ý tưởng đến kết quả.

Thiết kế đa người thuê

Lưu trữ nhiều không gian tham gia độc lập — thành phố, phòng ban hoặc tổ chức — trên một phiên bản Decidim duy nhất với nội dung và quản trị viên được cô lập.

Quyết định có thể kiểm toán

Mọi đề xuất, phiếu bầu và sửa đổi đều được ghi lại trong một dòng thời gian minh bạch mà công dân, nhà báo và các cơ quan giám sát có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.

Tích hợp tiêu chuẩn mở

SAML và OAuth đăng nhập một lần, API REST và GraphQL, cùng với hỗ trợ ActivityPub cho phép Decidim tích hợp vào các hệ thống nhận dạng công dân hiện có và fediverse rộng lớn hơn.

Được bản địa hóa bằng hơn 60 ngôn ngữ

Các giải pháp được bản địa hóa và cung cấp cho các chính phủ và tổ chức cơ sở trên toàn thế giới sử dụng, kèm theo các công cụ tích hợp để dịch nội dung trong từng không gian tham gia.

Tại sao lại chạy Decidim trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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