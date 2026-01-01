Triển khai Decidim với cài đặt một nhấp chuột.
Nền tảng dân chủ có sự tham gia mã nguồn mở dành cho các cuộc tham vấn công dân, ngân sách có sự tham gia và ra quyết định hợp tác.
Chọn gói VPS cho Decidim
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Decidim
Decidim là khuôn khổ dân chủ có sự tham gia ban đầu được xây dựng cho thành phố Barcelona và hiện được sử dụng bởi các chính phủ quốc gia, hội đồng khu vực, trường đại học và các tổ chức dân sự tại hơn ba mươi quốc gia để tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý, ngân sách có sự tham gia, hội đồng công dân và các quy trình đồng sáng tạo chính sách trực tuyến.
Tự host Decidim trên VPS của riêng bạn giữ dữ liệu công dân, hồ sơ bỏ phiếu và lịch sử thảo luận dưới toàn quyền kiểm soát của bạn — không bao giờ trên SaaS của bên thứ ba — đồng thời cung cấp cho bạn toàn bộ mã nguồn Ruby on Rails theo AGPL-3.0 để mở rộng, kiểm tra và liên kết với các phiên bản Decidim khác.
Các tính năng chính của Decidim
Ngân sách có sự tham gia
Tổ chức các buổi tham vấn ngân sách đa giai đoạn, nơi công dân đề xuất, ủng hộ và bỏ phiếu về cách phân bổ quỹ công, với các quy tắc bỏ phiếu được tích hợp sẵn và công bố kết quả.
hội đồng công dân
Tổ chức các quy trình thảo luận với các đề xuất, tranh luận, cuộc họp và theo dõi trách nhiệm giải trình để mọi đóng góp của công dân có thể được truy vết từ ý tưởng đến kết quả.
Thiết kế đa người thuê
Lưu trữ nhiều không gian tham gia độc lập — thành phố, phòng ban hoặc tổ chức — trên một phiên bản Decidim duy nhất với nội dung và quản trị viên được cô lập.
Quyết định có thể kiểm toán
Mọi đề xuất, phiếu bầu và sửa đổi đều được ghi lại trong một dòng thời gian minh bạch mà công dân, nhà báo và các cơ quan giám sát có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.
Tích hợp tiêu chuẩn mở
SAML và OAuth đăng nhập một lần, API REST và GraphQL, cùng với hỗ trợ ActivityPub cho phép Decidim tích hợp vào các hệ thống nhận dạng công dân hiện có và fediverse rộng lớn hơn.
Được bản địa hóa bằng hơn 60 ngôn ngữ
Các giải pháp được bản địa hóa và cung cấp cho các chính phủ và tổ chức cơ sở trên toàn thế giới sử dụng, kèm theo các công cụ tích hợp để dịch nội dung trong từng không gian tham gia.
Tại sao lại chạy Decidim trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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