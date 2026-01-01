Bitwarden là máy chủ quản lý mật khẩu chính thức được xây dựng và duy trì bởi Bitwarden Inc. Mẫu này triển khai Bitwarden lite, phiên bản phân phối một container của nhà cung cấp, cùng với cơ sở dữ liệu MariaDB chuyên dụng. Không giống như các triển khai lại API Bitwarden của cộng đồng, nó chạy cùng một mã máy chủ mà Bitwarden cung cấp cho khách hàng của mình, vì vậy hành vi kho lưu trữ, mật mã và tần suất cập nhật đều đến trực tiếp từ nhà cung cấp.

Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi mục kho lưu trữ, tệp đính kèm và tệp bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, trong khi các thiết bị của bạn vẫn tiếp tục sử dụng các tiện ích mở rộng trình duyệt, ứng dụng máy tính để bàn, ứng dụng di động và CLI Bitwarden chính thức. Traefik đặt phía trước container với chứng chỉ Let's Encrypt tự động, đáp ứng yêu cầu HTTPS mà các máy khách Bitwarden thực thi. Bitwarden khuyến nghị phiên bản lite cho mục đích sử dụng cá nhân và phòng thí nghiệm tại nhà.