Giảm giá lên đến 69% cho Bitwarden

Cài đặt Bitwarden chỉ với một cú nhấp.

Máy chủ quản lý mật khẩu Bitwarden tự lưu trữ chính thức, kết hợp với dịch vụ cơ sở dữ liệu MariaDB chuyên dụng.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
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Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Cài đặt Bitwarden chỉ với một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho Bitwarden

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Bitwarden

Bitwarden là máy chủ quản lý mật khẩu chính thức được xây dựng và duy trì bởi Bitwarden Inc. Mẫu này triển khai Bitwarden lite, phiên bản phân phối một container của nhà cung cấp, cùng với cơ sở dữ liệu MariaDB chuyên dụng. Không giống như các triển khai lại API Bitwarden của cộng đồng, nó chạy cùng một mã máy chủ mà Bitwarden cung cấp cho khách hàng của mình, vì vậy hành vi kho lưu trữ, mật mã và tần suất cập nhật đều đến trực tiếp từ nhà cung cấp.

Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi mục kho lưu trữ, tệp đính kèm và tệp bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, trong khi các thiết bị của bạn vẫn tiếp tục sử dụng các tiện ích mở rộng trình duyệt, ứng dụng máy tính để bàn, ứng dụng di động và CLI Bitwarden chính thức. Traefik đặt phía trước container với chứng chỉ Let's Encrypt tự động, đáp ứng yêu cầu HTTPS mà các máy khách Bitwarden thực thi. Bitwarden khuyến nghị phiên bản lite cho mục đích sử dụng cá nhân và phòng thí nghiệm tại nhà.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Bitwarden

Máy chủ Bitwarden chính thức

Chạy mã máy chủ mà Bitwarden Inc. xây dựng và duy trì, vì vậy các bản vá bảo mật và bản phát hành đến trực tiếp từ nhà cung cấp.

Tương thích chính thức với khách hàng

Tiện ích mở rộng trình duyệt, ứng dụng máy tính để bàn, ứng dụng di động và Bitwarden CLI kết nối với máy chủ của riêng bạn mà không cần bất kỳ sửa đổi nào.

Kho lưu trữ mã hóa đầu cuối

Các mục được mã hóa trên thiết bị của bạn theo mô hình không kiến thức, vì vậy máy chủ không bao giờ thấy mật khẩu chính của bạn.

Tổ chức và chia sẻ

Chia sẻ thông tin đăng nhập với các thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp thông qua các tổ chức và bộ sưu tập với quyền kiểm soát truy cập theo từng người dùng.

Các dịch vụ doanh nghiệp tùy chọn

SSO, cung cấp SCIM và ghi nhật ký sự kiện được tích hợp sẵn trong hình ảnh và có thể được bật khi giấy phép yêu cầu.

Tại sao lại chạy Bitwarden trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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