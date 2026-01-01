Cài đặt Bitwarden chỉ với một cú nhấp.
Máy chủ quản lý mật khẩu Bitwarden tự lưu trữ chính thức, kết hợp với dịch vụ cơ sở dữ liệu MariaDB chuyên dụng.
Chọn gói VPS cho Bitwarden
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Bitwarden
Bitwarden là máy chủ quản lý mật khẩu chính thức được xây dựng và duy trì bởi Bitwarden Inc. Mẫu này triển khai Bitwarden lite, phiên bản phân phối một container của nhà cung cấp, cùng với cơ sở dữ liệu MariaDB chuyên dụng. Không giống như các triển khai lại API Bitwarden của cộng đồng, nó chạy cùng một mã máy chủ mà Bitwarden cung cấp cho khách hàng của mình, vì vậy hành vi kho lưu trữ, mật mã và tần suất cập nhật đều đến trực tiếp từ nhà cung cấp.
Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi mục kho lưu trữ, tệp đính kèm và tệp bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, trong khi các thiết bị của bạn vẫn tiếp tục sử dụng các tiện ích mở rộng trình duyệt, ứng dụng máy tính để bàn, ứng dụng di động và CLI Bitwarden chính thức. Traefik đặt phía trước container với chứng chỉ Let's Encrypt tự động, đáp ứng yêu cầu HTTPS mà các máy khách Bitwarden thực thi. Bitwarden khuyến nghị phiên bản lite cho mục đích sử dụng cá nhân và phòng thí nghiệm tại nhà.
Các tính năng chính của Bitwarden
Máy chủ Bitwarden chính thức
Chạy mã máy chủ mà Bitwarden Inc. xây dựng và duy trì, vì vậy các bản vá bảo mật và bản phát hành đến trực tiếp từ nhà cung cấp.
Tương thích chính thức với khách hàng
Tiện ích mở rộng trình duyệt, ứng dụng máy tính để bàn, ứng dụng di động và Bitwarden CLI kết nối với máy chủ của riêng bạn mà không cần bất kỳ sửa đổi nào.
Kho lưu trữ mã hóa đầu cuối
Các mục được mã hóa trên thiết bị của bạn theo mô hình không kiến thức, vì vậy máy chủ không bao giờ thấy mật khẩu chính của bạn.
Tổ chức và chia sẻ
Chia sẻ thông tin đăng nhập với các thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp thông qua các tổ chức và bộ sưu tập với quyền kiểm soát truy cập theo từng người dùng.
Các dịch vụ doanh nghiệp tùy chọn
SSO, cung cấp SCIM và ghi nhật ký sự kiện được tích hợp sẵn trong hình ảnh và có thể được bật khi giấy phép yêu cầu.
Tại sao lại chạy Bitwarden trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.