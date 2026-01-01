Hosting pre automatizáciu Whatsappu

Nasaďte WhatsApp aplikácie a boty s Hostingerom

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
whatsapp automation hosting

Jednoduchá mesačná cena, žiadne skryté poplatky

Nasaďte aplikácie a automatizácie, ktoré vytvoríte pre WhatsApp, na spoľahlivej infraštruktúre, s istotou, že ich môžete spustiť, a s istotou, že každý program zahŕňa 30-dňovú záruku vrátenia peňazí.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Stvorené pre pracovné postupy na automatizáciu WhatsAppu

Nasaďte si svoju WhatsApp aplikáciu alebo bota na Node.js hostingu bez boja s nastavením servera. Nahrajte svoj kód a získajte priamu cestu od vývoja po produkciu, takže webhooky, spracovanie správ a integrácie API sú pripravené na spustenie. Váš projekt zostáva na spravovanej infraštruktúre vytvorenej pre spoľahlivosť, s priestorom na zvládnutie narastajúcej prevádzky. Budte musieť riešiť menej úloh pri nasadení a viac času sa budete môcť sústrediť sa na logiku vášho pracovného postupu na WhatsAppe.
whatsapp automation hosting

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

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Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
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Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
Hosting pre automatizáciu WhatsAppu je Node.js hosting pre aplikáciu, ktorá spúšťa vaše pracovné postupy, boty alebo obslužné programy webhookov vo WhatsAppe. Je to dôležité, pretože vaša automatizácia potrebuje stabilný proces, verejný koncový bod a predvídateľnú dobu prevádzky na neustále spracovanie správ a udalostí.
S VPS spravujete operačný systém, verziu Node.js, správcu procesov, firewall a aktualizácie sami. S naším Node.js hostingom je táto infraštruktúra spravovaná za vás, takže môžete nasadiť aplikáciu na automatizáciu WhatsAppu namiesto spravovania servera.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a nasaďte z vetvy, ktorú chcete. Aktualizácie fungujú rovnako ako pri verejných repozitároch.
Áno, programy zahŕňajú pevné limity zdrojov pre CPU, pamäť a úložisko, a ak vaša aplikácia prekročí tieto limity, potrebujete prejsť na vyšší program. Neúčtujeme skryté poplatky za prekročenie počas bežných špičiek v prevádzke, ale trvalé vyššie využitie môže vyžadovať vyšší program.
Nahrajte aplikáciu do repozitára GitHubu, pripojte ju k Hostingeru a nasaďte vetvu, ktorú chcete. Ak ju už spúšťate inde, presuňte svoje premenné prostredia a URL webhookov, potom nasmerujte WhatsApp na nový koncový bod.

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