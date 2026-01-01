Urobte svoju značku nezabudnuteľnou s doménou .fun

36,99/rok0,99/1. ročník
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.fun
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O doméne .fun

Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .fun

Čo je doména .fun?

Doména .fun je generická TLD určená pre zábavu, koníčky a hravé projekty. Je otvorená pre všetkých a často sa používa pre hry, podujatia, humoristické stránky a kreatívne komunity.

Pre koho je doména .fun určená?

Doména .fun je vhodná pre zábavné blogy, herné komunity, organizátorov podujatí, služby pre párty a tvorcov humoru, ktorí chcú prezentovať hravý obsah, budovať zapamätateľné značky a signalizovať bezstarostné zážitky.

Prečo si vybrať doménu .fun?

Doména .fun jasne signalizuje zábavný obsah, pomáha návštevníkom pochopiť vašu webovú stránku na prvý pohľad a robí váš názov zapamätateľnejším. Podporuje konzistentné budovanie značky na vašej stránke, v e-mailoch a marketingových kanáloch.

Informácie o doméne .fun

TLD
.fun
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
3 rokov
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
Prémiová ochrana domény
Doplnok
RegistrátorLock
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €

Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?

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Ako získať najlepší názov domény

1. Uveďte názov svojej značky

Použite názov svojej značky alebo kľúčové slová na zvýšenie rozpoznateľnosti a viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.
Názvy domén kratšie ako tri slová sa ľahšie čítajú a zapamätávajú.
Vyhýbajte sa pomlčkám, číslam, slangu a ťažko hláskovateľným slovám.
Vyberte si koncovku, ktorá vyhovuje vášmu publiku, či už je lokálne alebo globálne.
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Často kladené otázky o doméne .fun

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs 0,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 36,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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