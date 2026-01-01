Dajte svojmu hlasu domov s doménou .blog
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O doméne .blog
Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .blog
Čo je doména .blog?
Doména .blog je generická TLD vytvorená pre blogy a osobné alebo profesionálne publikovanie. Je otvorená pre kohokoľvek a široko ju používajú autori, značky a webové stránky zamerané na obsah.
Pre koho je určená doména .blog?
Doména .blog je vhodná pre autorov, tvorcov obsahu, marketérov a mediálne tímy, ktoré hľadajú prehľadný domov pre články a myšlienkové lídry. Hodí sa pre osobné blogy, firemné spravodajské centrá a špecializované publikačné projekty.
Prečo si vybrať doménu .blog?
Doména .blog jasne signalizuje stránky zamerané na obsah, čo pomáha návštevníkom okamžite pochopiť vašu webovú stránku a ľahko si ju zapamätať. Poskytuje konzistentnú a profesionálnu voľbu pre vaše príspevky, e-mailové adresy a dlhodobý rast značky.
Informácie o doméne .blog
TLD
.blog
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
3 rokov
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
Poplatok ICANN
0,17 €
Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?
Nie sú potrebné žiadne technické znalosti
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Ako získať najlepší názov domény
1. Uveďte názov svojej značky
Použite názov svojej značky alebo kľúčové slová na zvýšenie rozpoznateľnosti a viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.
2. Nech je to stručné
Názvy domén kratšie ako tri slová sa ľahšie čítajú a zapamätávajú.
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Pozrite si ďalšie doménové koncovky
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Najobľúbenejšia doména na svete
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Ukážte svojim klientom, že podnikáte v .icu.
.xyz
Svieže. Moderné. Nekonečne flexibilné.
.pro
Ukáž svetu, v čom si najlepší
.cloud
Kde fungujú moderné podniky
Často kladené otázky o doméne .blog
What does a .blog domain mean?
A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Is a .blog domain trusted?
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Is a .blog a good domain?
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .blog domain or .com domain?
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Who can register a .blog domain?
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Are there restrictions on .blog domains?
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
How much does a .blog domain cost?
At Hostinger, a .blog domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 27,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.