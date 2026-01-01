Dajte svojmu hlasu domov s doménou .blog

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.blog
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O doméne .blog

Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .blog

Čo je doména .blog?

Doména .blog je generická TLD vytvorená pre blogy a osobné alebo profesionálne publikovanie. Je otvorená pre kohokoľvek a široko ju používajú autori, značky a webové stránky zamerané na obsah.

Pre koho je určená doména .blog?

Doména .blog je vhodná pre autorov, tvorcov obsahu, marketérov a mediálne tímy, ktoré hľadajú prehľadný domov pre články a myšlienkové lídry. Hodí sa pre osobné blogy, firemné spravodajské centrá a špecializované publikačné projekty.

Prečo si vybrať doménu .blog?

Doména .blog jasne signalizuje stránky zamerané na obsah, čo pomáha návštevníkom okamžite pochopiť vašu webovú stránku a ľahko si ju zapamätať. Poskytuje konzistentnú a profesionálnu voľbu pre vaše príspevky, e-mailové adresy a dlhodobý rast značky.

Informácie o doméne .blog

TLD
.blog
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
3 rokov
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
Poplatok ICANN
0,17 €

Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?

Nie sú potrebné žiadne technické znalosti
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Bezplatná ochrana súkromia domény
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Tipy

Ako získať najlepší názov domény

1. Uveďte názov svojej značky

Použite názov svojej značky alebo kľúčové slová na zvýšenie rozpoznateľnosti a viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.
Názvy domén kratšie ako tri slová sa ľahšie čítajú a zapamätávajú.
Vyhýbajte sa pomlčkám, číslam, slangu a ťažko hláskovateľným slovám.
Vyberte si koncovku, ktorá vyhovuje vášmu publiku, či už je lokálne alebo globálne.
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Pozrite si ďalšie doménové koncovky

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Často kladené otázky o doméne .blog

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 27,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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