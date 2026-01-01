Spustite svoju aplikáciu s doménou .app

18,99/rok9,99/1. ročník
Ušetrite 47 %
Na prvý rok
.app

O doméne .app

Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .app

Čo je doména .app?

.app je bezpečná generická doména najvyššej úrovne určená pre aplikácie, vývojárov a technologické projekty. Štandardne používa HTTPS, vďaka čomu je ideálna pre webové stránky softvéru, mobilných zariadení a webových aplikácií.

Pre koho je doména .app určená?

Doména .app je ideálna pre vývojárov aplikácií, softvérové startupy, SaaS produkty a štúdiá mobilných hier, ktoré chcú bezpečný a rozpoznateľný domov pre sťahované súbory, aktualizácie a stránky produktov naprieč platformami.

Prečo si vybrať doménu .app?

Doména .app jasne signalizuje softvérové alebo mobilné zameranie, čo pomáha používateľom rozpoznať a dôverovať vašej stránke. Podporuje bezpečné a zapamätateľné adresy URL a konzistentný branding naprieč webovými stránkami, e-mailovými adresami a marketingovými materiálmi.

Informácie o doméne .app

TLD
.app
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
1 rok
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
IDN domény
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €

Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?

Nie sú potrebné žiadne technické znalosti
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Tipy

Ako získať najlepší názov domény

1. Uveďte názov svojej značky

Použite názov svojej značky alebo kľúčové slová na zvýšenie rozpoznateľnosti a viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.
Názvy domén kratšie ako tri slová sa ľahšie čítajú a zapamätávajú.
Vyhýbajte sa pomlčkám, číslam, slangu a ťažko hláskovateľným slovám.
Vyberte si koncovku, ktorá vyhovuje vášmu publiku, či už je lokálne alebo globálne.
Skvelé domény sa rýchlo predávajú – vyhľadajte a zabezpečte si tú svoju ešte dnes.Spustiť vyhľadávanie

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Často kladené otázky o doméne .app

A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
At Hostinger, a .app domain costs 9,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 18,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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