Spustite svoju aplikáciu s doménou .app
18,99€/rok9,99€/1. ročníkNa prvý rok
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O doméne .app
Stručný prehľad, ktorý vám pomôže vybrať a zaregistrovať doménu .app
Čo je doména .app?
.app je bezpečná generická doména najvyššej úrovne určená pre aplikácie, vývojárov a technologické projekty. Štandardne používa HTTPS, vďaka čomu je ideálna pre webové stránky softvéru, mobilných zariadení a webových aplikácií.
Pre koho je doména .app určená?
Doména .app je ideálna pre vývojárov aplikácií, softvérové startupy, SaaS produkty a štúdiá mobilných hier, ktoré chcú bezpečný a rozpoznateľný domov pre sťahované súbory, aktualizácie a stránky produktov naprieč platformami.
Prečo si vybrať doménu .app?
Doména .app jasne signalizuje softvérové alebo mobilné zameranie, čo pomáha používateľom rozpoznať a dôverovať vašej stránke. Podporuje bezpečné a zapamätateľné adresy URL a konzistentný branding naprieč webovými stránkami, e-mailovými adresami a marketingovými materiálmi.
Informácie o doméne .app
TLD
.app
Typ TLD
gTLD
Minimálna doba registrácie
1 rok
Maximálna doba registrácie
1 rok
Ochrana súkromia domény
Zadarmo
RegistrátorLock
IDN domény
DNSSEC
Poplatok ICANN
0,17 €
Prečo si zaregistrovať doménu v Hostingeri?
Nie sú potrebné žiadne technické znalosti
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Ako získať najlepší názov domény
1. Uveďte názov svojej značky
Použite názov svojej značky alebo kľúčové slová na zvýšenie rozpoznateľnosti a viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.
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Názvy domén kratšie ako tri slová sa ľahšie čítajú a zapamätávajú.
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Pozrite si ďalšie doménové koncovky
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Najobľúbenejšia doména na svete
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.io
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.icu
Ukážte svojim klientom, že podnikáte v .icu.
.xyz
Svieže. Moderné. Nekonečne flexibilné.
.pro
Ukáž svetu, v čom si najlepší
.cloud
Kde fungujú moderné podniky
Často kladené otázky o doméne .app
What does a .app domain mean?
A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Is a .app domain trusted?
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Is a .app a good domain?
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Should I choose a .app domain or .com domain?
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .app domain?
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Are there restrictions on .app domains?
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
How much does a .app domain cost?
At Hostinger, a .app domain costs 9,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 18,99 €/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.