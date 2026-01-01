Získajte okamžitú pomoc od Hostinger Agent, vášho agenta podpory AI

Hostinger Agent spravuje viac ako 45 000 chát denne – spravuje služby, píše blogové príspevky a migruje webové stránky – a to všetko jednoduchou konverzáciou.
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Získajte okamžitú pomoc od Hostinger Agent, vášho agenta podpory AI

Vaša skratka k hotovému

Agent Hostinger je s vami vo všetkých produktoch Hostinger, dokonca aj vo vašom telefóne – stačí mu povedať, čo potrebujete.

Webhosting

Migrácia webovej stránky
Zrýchli to
Vytvorte zálohu
Vyhľadanie nastavení v hPaneli
Spravujte stránky, databázy a nástroje
Webhosting

Prečo Hostinger Agent je zmena hry

Viac ako 500 akcií a stále pribúdajú

Hostinger Agent vykonáva viac ako 500 akcií na úrovni správcu, vrátane migrácie webových stránok, zálohovanie a kontroly stavu servera.
Hostinger Agent sa zaoberá 85% interakcií s podporou v rámci spoločnosti Hostinger s priemerným skóre spokojnosti zákazníkov 77%.
Hostinger Agent odpovedá na otázky v priemere za 9 sekúnd a robí prácu okolo 800 špecialistov.
Hostinger Agent nám tento rok ušetrí viac ako 14 miliónov eur. To nám umožňuje naďalej ponúkať kvalitné služby za niektoré z najnižších cien na trhu.

Preferujete WhatsApp? Hostinger agent je tam

Získajte rovnakú pomoc s programami, nastavením a riešením problémov priamo v aplikácii, ktorú už používate.
Chatujte na WhatsApp
Preferujete WhatsApp? Hostinger agent je tam

Pridajte sa k miliónom spokojných zákazníkov

Hostinger Agent rýchlo pochopil moje obavy a poskytol jasné, krok za krokom pokyny, ktoré vyriešili môj problém bez akéhokoľvek zmätku.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, ich AI podpora, je vynikajúca. Vlastne to radšej ako hovoriť s osobou, pretože sa necítim ponáhľaný.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Ich AI asistent Hostinger Agent je veľmi užitočný. Namiesto toho, aby ma odkázať na nekonečné pomocné dokumenty, to vlastne robí veci v mojom účte. Je to ako mať junior systému správcu na hovor.

Philip

Philip

Len povedzte Hostinger Agent a zvážte to urobené

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Hostinger agent FAQ

Nájdite odpovede na najčastejšie kladené otázky o našom agente zákazníckej podpory AI Hostinger Agent.

Hostinger Agent je agent podpory umelej inteligencie od spoločnosti Hostinger – postavený na správu vašich webových stránok a služieb jednoduchým chatom. Vykonáva viac ako 500 akcií na úrovni správcu, od migrácie webových stránok a vytvárania záloh až po správu záznamov DNS a kontrolu stavu servera. Zistite viac o Hostinger Agent.

Hostinger Agent pracuje v celom ekosystéme Hostinger – web hosting, WordPress, VPS, Web Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domény a platby. Bez ohľadu na to, čo spravujete, Hostinger Agent je tu, aby vám pomohol.

Oboje – ale čo odlišuje Hostinger Agent je to, že to robí. Namiesto toho, aby vás poukázal na pomocný dokument, Hostinger Agent pripája domény, aktualizuje nastavenia DNS, nainštaluje pluginy a ďalšie, priamo vo vašom účte.

Ano. Hostinger Agent je k dispozícii všade tam, kde máte prístup k Hostinger – vrátane mobilných telefónov a dokonca aj WhatsApp – takže okamžitá pomoc je vždy vzdialená jedna správa, bez ohľadu na to, odkiaľ pracujete.

Hostinger Agent nezávisle zaoberá 85% interakcií s podporou. Pokiaľ ide o čokoľvek mimo jeho rozsahu, spája vás s ľudským špecialistom, takže nikdy nebudete bez rozlíšenia.

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