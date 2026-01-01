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Hostinger Agent rýchlo pochopil moje obavy a poskytol jasné, krok za krokom pokyny, ktoré vyriešili môj problém bez akéhokoľvek zmätku.
Hostinger Agent, ich AI podpora, je vynikajúca. Vlastne to radšej ako hovoriť s osobou, pretože sa necítim ponáhľaný.
Ich AI asistent Hostinger Agent je veľmi užitočný. Namiesto toho, aby ma odkázať na nekonečné pomocné dokumenty, to vlastne robí veci v mojom účte. Je to ako mať junior systému správcu na hovor.
Hostinger agent FAQ
Čo je Hostinger Agent?
Hostinger Agent je agent podpory umelej inteligencie od spoločnosti Hostinger – postavený na správu vašich webových stránok a služieb jednoduchým chatom. Vykonáva viac ako 500 akcií na úrovni správcu, od migrácie webových stránok a vytvárania záloh až po správu záznamov DNS a kontrolu stavu servera. Zistite viac o Hostinger Agent.
Aké produkty Hostinger Hostinger Agent podporuje?
Hostinger Agent pracuje v celom ekosystéme Hostinger – web hosting, WordPress, VPS, Web Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domény a platby. Bez ohľadu na to, čo spravujete, Hostinger Agent je tu, aby vám pomohol.
Môže Hostinger Agent skutočne vykonať zmeny v mojom účte, alebo len odpovie na otázky?
Oboje – ale čo odlišuje Hostinger Agent je to, že to robí. Namiesto toho, aby vás poukázal na pomocný dokument, Hostinger Agent pripája domény, aktualizuje nastavenia DNS, nainštaluje pluginy a ďalšie, priamo vo vašom účte.
Je Hostinger Agent dostupný v mobilných telefónoch?
Ano. Hostinger Agent je k dispozícii všade tam, kde máte prístup k Hostinger – vrátane mobilných telefónov a dokonca aj WhatsApp – takže okamžitá pomoc je vždy vzdialená jedna správa, bez ohľadu na to, odkiaľ pracujete.
Čo sa stane, ak Hostinger Agent nedokáže vyriešiť môj problém?
Hostinger Agent nezávisle zaoberá 85% interakcií s podporou. Pokiaľ ide o čokoľvek mimo jeho rozsahu, spája vás s ľudským špecialistom, takže nikdy nebudete bez rozlíšenia.