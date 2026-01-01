Ja. Du kan anpassa webbplatsmallar genom att ändra text, bilder, färger, layouter och funktioner så att de matchar ditt varumärke och dina mål. Du kan också lägga till eller ta bort sidor och avsnitt när du vill. Alla mallar är helt redigerbara och kräver ingen kodnings- eller designerfarenhet.

Beroende på vilken mall du väljer kan redigeringsupplevelsen skilja sig åt. Vissa mallar skapas med Hostinger Website Builder, medan andra är byggda med Hostinger Horizons.

Mallar som är byggda med Hostinger Website Builder använder en dra-och-släpp-redigerare med inbyggda AI-verktyg som hjälper dig att skapa innehåll och justera layouter snabbt.

Horizons-mallar följer en vibe-kodningsmetod. Istället för att dra och släppa element manuellt beskriver du de ändringar du vill ha och chattar med AI, som tillämpar uppdateringarna åt dig.

Båda redigerarna är nybörjarvänliga, så du kan helt enkelt välja den malldesign du gillar och anpassa den efter dina behov.