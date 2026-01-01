Mallar för företags- och byråwebbplatser
Perfekt för företag och byråer av alla slag – corporate, kreativa, teknik- och IT-företag
Vanliga frågor om mallar för företags- och byråwebbplatser
Vad är en webbplatsmall?
En webbplatsmall, eller ett webbplatstema, är en fördesignad layout för en webbplats som inkluderar färdig struktur, designelement och exempelinnehåll. Den fungerar som en utgångspunkt som du kan anpassa med din egen text, bilder, varumärke och funktioner för att snabbt skapa en komplett webbplats.
Hostingers webbplatsmallar inkluderar vanligtvis:
- Sidlayouter (hemsida, om, kontakt osv.)
- Designelement som teckensnitt, färger och sektioner
- Navigeringsstruktur
- Responsiv design så att webbplatsen fungerar på mobil och dator.
Att använda en mall innebär att du inte behöver designa eller koda en webbplats från grunden. Istället väljer du en mall som passar dina behov och modifierar den för att matcha ditt varumärke eller projekt.
Vilka olika typer av webbplatsmallar finns det?
Hostingers webbplatsmallar är utformade för en mängd olika ändamål och branscher. Beroende på nisch varierar designen från ren och minimalistisk till livfull och djärv.
Några av de mest populära mallkategorierna inkluderar e-handel, portfolio, företag, CV, blogg, marknadsföring och mode. Det finns också ett urval av tomma mallar om du redan har en specifik vision du vill förverkliga.
Hur väljer jag en mall för min webbplats?
Börja med att fundera på vad du vill uppnå med din webbplats. Beroende på dina mål kan du behöva olika typer av webbplatser. Du kan till exempel använda:
- en mall för företagswebbplatser
- en portfolio-mall för att visa upp ditt arbete
- en e-handelsmall för att sälja produkter online.
När du har identifierat vilken typ av webbplats du behöver, överväg följande:
- Nödvändiga funktioner och funktionalitet. Till exempel behöver e-handelswebbplatser produktsidor och kassaalternativ, medan influencers eller kreatörer kan föredra bloggliknande layouter för att dela berättelser och foton.
- Layout och designstil. Välj en layout som passar ditt innehåll, till exempel en minimalistisk design för portfolioer eller en mer dynamisk layout för företag.
- Varumärkesanpassning. Mallens utseende och känsla bör ligga nära ditt varumärkes stil så att den enkelt kan anpassas för att matcha din identitet.
Vad kännetecknar en bra webbdesignmall?
Även om det inte finns något definitivt svar, bör bra webbdesignmallar vara helt mobilanpassade, skapade med HTML5 och följa moderna designprinciper och trender.
Dessutom bör en bra webbplatslayoutmall tjäna flera syften. Till exempel bör en webbplatsdesign på en sida vara enkel att omvandla till en webbutik genom att lägga till e-handelsfunktioner och extra sidor.
Hur skapar jag en webbplats med hjälp av en mall?
Välj bara den webbdesign du gillar – du kan förhandsgranska den innan du börjar redigera.
Hostinger erbjuder två typer av webbmallar – Hostinger Website Builder och Horizons. Båda är mobilvänliga, SEO-klara och enkla att anpassa och lansera. Skillnaden ligger i hur du redigerar dem.
Hostinger Website Builder-mallar använder en traditionell dra-och-släpp-redigerare, vilket gör att du kan ändra teckensnitt, justera färger och uppdatera bilder och text manuellt. AI-verktyg, som AI Writer, finns också tillgängliga för att snabba upp processen.
Horizons-mallar följer en vibe-kodningsmetod. Du kan uppdatera text och bilder direkt, och justera teckensnitt eller färgscheman genom att beskriva ändringarna för en AI-agent, som sedan tillämpar dem åt dig.
Båda metoderna är nybörjarvänliga och gör det enkelt att tillämpa ändringar snabbt – så välj bara den mall som passar dig bäst.
När du är nöjd med hur din webbplats ser ut klickar du på Publicera, så publiceras den direkt.
Är Hostinger webbmallar gratis?
Du kan börja bygga ditt projekt med valfri Hostinger-mall gratis, utan att kreditkort krävs. Du måste dock uppgradera till en betald plan när du är redo att publicera ditt projekt online.
Beroende på vilken mall du väljer börjar planerna på 23,90 kr/mån för mallar byggda med dra-och-släpp-webbplatsbyggaren, eller 67,90 kr/mån för mallar som drivs av vibe-kodningsredigeraren.
Hostingers planer inkluderar redan webbhotell och ett anpassat domännamn, så du behöver inte betala extra eller använda tredjepartstjänster.
Kan jag lägga till fler sidor i mitt valda tema?
Absolut – tänk på webbdesignmallar som kreativa exempel på hur en webbplats skulle kunna se ut. Du kan anpassa dem fritt och lägga till nya sidor eller avsnitt när du behöver medan du redigerar ditt projekt.
Behöver jag kodningskunskaper för att använda en mall?
Nej. Hostingers webbdesignmallar är byggda för att vara enkla att anpassa utan kodning. Du kan redigera layouter, text, bilder och andra element medan du bygger ditt projekt, vilket gör att du kan skapa en professionell webbplats utan tekniska kunskaper.
Är Hostingers webbmallar bra för SEO?
Ja, alla Hostinger-mallwebbplatser är optimerade för sökmotorer. Oavsett om du skapar en landningssida, portfolio eller en webbutik, kommer din webbplats att dra nytta av snabba laddningshastigheter, en logisk struktur och inbyggda SEO-funktioner på sidan.
Är webbmallar mobilvänliga?
Alla Hostingers mallar för webbplatser är helt mobilanpassade. Det betyder att oavsett vilken enhet din publik använder kommer din webbplats att se pixelperfekt ut hela tiden.
Kan jag göra ändringar på min webbplats efter att jag har publicerat den?
Självklart. Även de bästa webbplatserna gynnas av regelbundna uppdateringar. Ibland kanske du vill skapa nya sidor, uppdatera befintligt innehåll eller lägga till ny funktionalitet allt eftersom din webbplats växer. Dina kontaktuppgifter kan ändras, eller så kan ditt projekt utvecklas till en fullständig e-handelsverksamhet. När det behövs kan du helt enkelt återgå till ditt projekt, göra uppdateringarna och publicera ändringarna.
Kan jag ändra koden på min webbplats?
Beroende på vilken redigerare du använder kan åtkomstnivån till din webbplats kod variera.
Med Hostinger Website Builder kan du inte direkt redigera källkoden för en mallbaserad webbplats, men du kan lägga till anpassade kodavsnitt på dina sidor. Detta gör att du kan utöka din webbplats med ytterligare funktioner, till exempel widgets, infografik, interaktiva kartor, formulär, animationer och mer.
Med Hostinger Horizons har du full åtkomst till ditt projekts kod, vilket ger dig större flexibilitet och gör det till ett bra alternativ för mer avancerade användare som vill ha djupare anpassning.