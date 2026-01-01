Välj bara den webbdesign du gillar – du kan förhandsgranska den innan du börjar redigera.

Hostinger erbjuder två typer av webbmallar – Hostinger Website Builder och Horizons. Båda är mobilvänliga, SEO-klara och enkla att anpassa och lansera. Skillnaden ligger i hur du redigerar dem.

Hostinger Website Builder-mallar använder en traditionell dra-och-släpp-redigerare, vilket gör att du kan ändra teckensnitt, justera färger och uppdatera bilder och text manuellt. AI-verktyg, som AI Writer, finns också tillgängliga för att snabba upp processen.

Horizons-mallar följer en vibe-kodningsmetod. Du kan uppdatera text och bilder direkt, och justera teckensnitt eller färgscheman genom att beskriva ändringarna för en AI-agent, som sedan tillämpar dem åt dig.

Båda metoderna är nybörjarvänliga och gör det enkelt att tillämpa ändringar snabbt – så välj bara den mall som passar dig bäst.

När du är nöjd med hur din webbplats ser ut klickar du på Publicera, så publiceras den direkt.