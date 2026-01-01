Få omedelbar hjälp från Hostinger Agent, din AI-supportagent

Hostinger Agent hanterar 45k + chattar dagligen - hantera tjänster, skriva blogginlägg och migrera webbplatser - allt genom en enkel konversation.
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Få omedelbar hjälp från Hostinger Agent, din AI-supportagent

Din genväg till målet

Hostinger Agent är med dig över alla Hostinger produkter, även på din telefon - bara berätta vad du behöver.

Webbhotell

Migrera en webbplats
Snabba upp det
Skapa en säkerhetskopia
Hitta inställningar i hPanel
Hantera webbplatser, databaser och verktyg
Webbhotell

Varför Hostinger Agent är en game changer

500+ åtgärder och fler kommer

Hostinger Agent utför över 500 åtgärder på administratörsnivå, inklusive webbplatsmigreringar, säkerhetskopior och hälsokontroller på servrar.
Hostinger Agent hanterar 85% av supportinteraktionerna i Hostinger, med en genomsnittlig kundnöjdhetspoäng på 77%.
Hostinger Agent svarar på frågor på bara 9 sekunder i genomsnitt och gör jobbet för cirka 800 specialister.
Hostinger Agent kommer att spara oss mer än €14 miljoner i år, vilket gör att vi kan fortsätta att erbjuda kvalitetstjänster till några av de lägsta priserna på marknaden.

Föredrar du WhatsApp? Hostinger Agent är där

Få samma hjälp med planer, konfiguration och felsökning, direkt i appen du redan använder.
Chatta på WhatsApp
Föredrar du WhatsApp? Hostinger Agent är där

Gör som miljontals nöjda kunder

Hostinger Agent förstod min oro snabbt och gav tydlig, steg-för-steg vägledning som löste mitt problem utan någon förvirring.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, deras AI-stöd, är superbt, jag föredrar det framför att prata med en person eftersom jag inte känner mig stressad.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Deras AI assistent Hostinger Agent är mycket hjälpsam. Snarare än att hänvisa mig till oändliga hjälpdokument, gör det faktiskt saker på mitt konto. Det är som att ha en junior systemadministratör på jour.

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Philip

Säg bara till Hostinger Agent och se det som gjort

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Säg bara till Hostinger Agent och se det som gjort

Vanliga frågor om Hostinger Agent

Hitta svar på de vanligaste frågorna om vår AI-kundsupportagent Hostinger Agent.

Hostinger Agent är Hostingers AI-supportagent – byggd för att hantera dina webbplatser och tjänster genom en enkel chatt. Den utför över 500 åtgärder på adminnivå, från att migrera webbplatser och skapa säkerhetskopior till att hantera DNS-poster och kontrollera serverns hälsa. Läs mer about Hostinger Agent.

Hostinger Agent arbetar över hela Hostingers ekosystem – webbhotell, WordPress, VPS, Hemsidebyggare, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domäner och betalningar.

Båda – men det som särskiljer Hostinger Agent är att det vidtar åtgärder.Istället för att peka dig till ett hjälpdokument, ansluter Hostinger Agent domäner, uppdaterar DNS-inställningar, installerar plugins och mer, direkt i ditt konto.

Ja. Hostinger Agent är tillgänglig överallt där du kommer åt Hostinger – inklusive på mobilen och till och med WhatsApp – så omedelbar hjälp är alltid ett meddelande bort, var du än arbetar.

Hostinger Agent hanterar 85 % av supportinteraktionerna oberoende av varandra och kopplar dig till en mänsklig specialist så att du aldrig står utan en lösning.

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