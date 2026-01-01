Få omedelbar hjälp från Hostinger Agent, din AI-supportagent
Din genväg till målet
Webbhotell
Varför Hostinger Agent är en game changer
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Hostinger Agent förstod min oro snabbt och gav tydlig, steg-för-steg vägledning som löste mitt problem utan någon förvirring.
Hostinger Agent, deras AI-stöd, är superbt, jag föredrar det framför att prata med en person eftersom jag inte känner mig stressad.
Deras AI assistent Hostinger Agent är mycket hjälpsam. Snarare än att hänvisa mig till oändliga hjälpdokument, gör det faktiskt saker på mitt konto. Det är som att ha en junior systemadministratör på jour.
Vanliga frågor om Hostinger Agent
Vad är Hostinger Agent?
Hostinger Agent är Hostingers AI-supportagent – byggd för att hantera dina webbplatser och tjänster genom en enkel chatt. Den utför över 500 åtgärder på adminnivå, från att migrera webbplatser och skapa säkerhetskopior till att hantera DNS-poster och kontrollera serverns hälsa. Läs mer about Hostinger Agent.
Vilka Hostinger-produkter stöder Hostinger Agent?
Hostinger Agent arbetar över hela Hostingers ekosystem – webbhotell, WordPress, VPS, Hemsidebyggare, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domäner och betalningar.
Kan Hostinger Agent faktiskt göra ändringar i mitt konto, eller svarar det bara på frågor?
Båda – men det som särskiljer Hostinger Agent är att det vidtar åtgärder.Istället för att peka dig till ett hjälpdokument, ansluter Hostinger Agent domäner, uppdaterar DNS-inställningar, installerar plugins och mer, direkt i ditt konto.
Är Hostinger Agent tillgängligt på mobilen?
Ja. Hostinger Agent är tillgänglig överallt där du kommer åt Hostinger – inklusive på mobilen och till och med WhatsApp – så omedelbar hjälp är alltid ett meddelande bort, var du än arbetar.
Vad händer om Hostinger Agent inte kan lösa mitt problem?
Hostinger Agent hanterar 85 % av supportinteraktionerna oberoende av varandra och kopplar dig till en mänsklig specialist så att du aldrig står utan en lösning.