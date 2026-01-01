Obtenha ajuda instantânea de Kodee, o seu agente de apoio à IA.

Kodee lida diariamente com mais de 45 mil chats – gerindo serviços, escrevendo posts para blogs e migrando sites – tudo através de uma simples conversa.
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O seu atalho para o que precisa.

O Kodee está presente em todos os produtos da Hostinger, incluindo no seu telemóvel – basta dizer o que precisa.

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Porque é que Kodee é um divisor de águas

Mais de 500 ações e a contar

O Kodee executa mais de 500 ações de nível administrativo, incluindo migrações de sites, cópias de segurança e verificações de integridade do servidor.

Taxa de sucesso de 85%

O Kodee resolve a grande maioria dos pedidos de suporte à primeira tentativa – sem necessidade de trocas de mensagens.

À sua disposição, instantaneamente.

O Kodee está sempre disponível – sem filas de espera ou agendamento de chamadas de retorno. Obtenha ajuda no momento em que precisar.

Poupar dinheiro para poupar dinheiro para si.

Ao gerir o suporte automaticamente, a Kodee ajuda a manter os custos baixos e a passar essa poupança para si.

Prefere o WhatsApp? O Kodee está lá.

Obtenha a mesma ajuda com planos, configuração e resolução de problemas, diretamente na aplicação que já utiliza.
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Junte-se a milhões de clientes satisfeitos.

Kodee compreendeu rapidamente a minha preocupação e forneceu orientações claras e passo a passo que resolveram o meu problema sem qualquer confusão.

Anas Rk

Anas Rk

O Kodee, o seu suporte de IA, é excelente. Na verdade, prefiro usá-lo a falar com uma pessoa, porque não me sinto pressionado.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

O assistente de IA deles, Kodee, é MUITO útil. Em vez de me encaminhar para inúmeros documentos de ajuda, realiza realmente tarefas na minha conta. É como ter um administrador de sistemas júnior à disposição.

Philip

Philip

Basta falar com o Kodee e está feito.

Basta falar com o Kodee e está feito.

Perguntas frequentes sobre o Kodee

Encontre respostas às perguntas mais frequentes sobre Kodee, o nosso agente de apoio ao cliente com IA.

O que é o Kodee?

Kodee é o agente de suporte com IA da Hostinger – criado para gerir os seus sites e serviços através de um chat simples. Realiza mais de 500 ações de nível administrativo, desde a migração de sites e a criação de cópias de segurança até à gestão de registos DNS e à verificação da integridade do servidor. Saiba mais sobre o Kodee.

Que produtos da Hostinger são compatíveis com o Kodee?

Kodee funciona em todo o ecossistema Hostinger – alojamento web, WordPress, VPS, Criador de Sites, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domínios e pagamentos. Seja qual for a sua necessidade, a Kodee está aqui para ajudar.

O Kodee consegue realmente fazer alterações na minha conta, ou apenas responde a perguntas?

Ambos – mas o que diferencia o Kodee é que actua. Em vez de o encaminhar para um documento de ajuda, o Kodee liga domínios, actualiza as definições de DNS, instala plugins e muito mais, directamente na sua conta.

O Kodee está disponível para dispositivos móveis?

Sim. O Kodee está disponível em qualquer lugar onde aceda à Hostinger – incluindo em dispositivos móveis e até no WhatsApp – pelo que a ajuda instantânea está sempre à distância de uma mensagem, independentemente do local onde está a trabalhar.

O que acontece se o Kodee não conseguir resolver o meu problema?

A Kodee lida com 85% das interações de suporte de forma independente. Para qualquer problema que esteja fora do seu âmbito, liga-o a um especialista humano para que nunca lhe falte uma solução.

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