Obtenha ajuda instantânea de Kodee, o seu agente de apoio à IA.
O seu atalho para o que precisa.
Alojamento web
Porque é que Kodee é um divisor de águas
Mais de 500 ações e a contar
Taxa de sucesso de 85%
À sua disposição, instantaneamente.
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Junte-se a milhões de clientes satisfeitos.
Kodee compreendeu rapidamente a minha preocupação e forneceu orientações claras e passo a passo que resolveram o meu problema sem qualquer confusão.
O Kodee, o seu suporte de IA, é excelente. Na verdade, prefiro usá-lo a falar com uma pessoa, porque não me sinto pressionado.
O assistente de IA deles, Kodee, é MUITO útil. Em vez de me encaminhar para inúmeros documentos de ajuda, realiza realmente tarefas na minha conta. É como ter um administrador de sistemas júnior à disposição.
Perguntas frequentes sobre o Kodee
O que é o Kodee?
Kodee é o agente de suporte com IA da Hostinger – criado para gerir os seus sites e serviços através de um chat simples. Realiza mais de 500 ações de nível administrativo, desde a migração de sites e a criação de cópias de segurança até à gestão de registos DNS e à verificação da integridade do servidor. Saiba mais sobre o Kodee.
Que produtos da Hostinger são compatíveis com o Kodee?
Kodee funciona em todo o ecossistema Hostinger – alojamento web, WordPress, VPS, Criador de Sites, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domínios e pagamentos. Seja qual for a sua necessidade, a Kodee está aqui para ajudar.
O Kodee consegue realmente fazer alterações na minha conta, ou apenas responde a perguntas?
Ambos – mas o que diferencia o Kodee é que actua. Em vez de o encaminhar para um documento de ajuda, o Kodee liga domínios, actualiza as definições de DNS, instala plugins e muito mais, directamente na sua conta.
O Kodee está disponível para dispositivos móveis?
Sim. O Kodee está disponível em qualquer lugar onde aceda à Hostinger – incluindo em dispositivos móveis e até no WhatsApp – pelo que a ajuda instantânea está sempre à distância de uma mensagem, independentemente do local onde está a trabalhar.
O que acontece se o Kodee não conseguir resolver o meu problema?
A Kodee lida com 85% das interações de suporte de forma independente. Para qualquer problema que esteja fora do seu âmbito, liga-o a um especialista humano para que nunca lhe falte uma solução.