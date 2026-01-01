Wdróż Lago w instalacji jednym kliknięciem.
Platforma typu open source do pomiaru i rozliczania opartego na zużyciu dla firm SaaS, fintech i infrastrukturalnych.
Wybierz plan VPS dla Lago
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Lago
Lago to platforma open-source do pomiaru i rozliczania, stworzona dla firm SaaS, fintech i infrastrukturalnych, które potrzebują elastycznego rozliczania opartego na zużyciu. Zapewnia pozyskiwanie zdarzeń w czasie rzeczywistym, zarządzanie subskrypcjami, generowanie faktur oraz API dla deweloperów, aby wspierać złożone modele cenowe — od planów za miejsce, po stopniowane, pakietowe i procentowe poziomy.
Samodzielne hostowanie Lago na własnym VPS zapewnia bezpośrednią kontrolę nad każdym zdarzeniem klienta, fakturą i regułą cenową, eliminuje opłaty za transakcje pobierane przez hostowane narzędzia rozliczeniowe i pozwala dostosować integracje oraz przechowywanie danych do Twoich specyficznych wymagań zgodności i produktu.
Główne cechy Lago
Rozliczanie na podstawie użycia
Rozliczaj się za wywołanie API, miejsce, GB lub dowolną inną metrykę, bez budowania niestandardowej infrastruktury rozliczeniowej od podstaw.
Pomiar w czasie rzeczywistym
Pobieraj zdarzenia klientów na bieżąco i prezentuj dokładne dane o użytkowaniu dla faktur i pulpitów nawigacyjnych.
Elastyczne modele cenników
Połącz stałe, progresywne, pakietowe i procentowe modele rozliczeń w ramach jednego planu, aby odwzorować dowolną strategię cenową.
Generowanie faktur
Generuj i eksportuj faktury PDF automatycznie na podstawie okresów subskrypcji i mierzonego zużycia.
API zorientowane na deweloperów
Zintegruj rozliczenia z Twoim produktem za pomocą przejrzystego interfejsu REST API i webhooków zamiast hostowanych interfejsów użytkownika.
Dlaczego warto uruchomić Lago na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.