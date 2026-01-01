Lago to platforma open-source do pomiaru i rozliczania, stworzona dla firm SaaS, fintech i infrastrukturalnych, które potrzebują elastycznego rozliczania opartego na zużyciu. Zapewnia pozyskiwanie zdarzeń w czasie rzeczywistym, zarządzanie subskrypcjami, generowanie faktur oraz API dla deweloperów, aby wspierać złożone modele cenowe — od planów za miejsce, po stopniowane, pakietowe i procentowe poziomy.

Samodzielne hostowanie Lago na własnym VPS zapewnia bezpośrednią kontrolę nad każdym zdarzeniem klienta, fakturą i regułą cenową, eliminuje opłaty za transakcje pobierane przez hostowane narzędzia rozliczeniowe i pozwala dostosować integracje oraz przechowywanie danych do Twoich specyficznych wymagań zgodności i produktu.