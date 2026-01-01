Wdróż InvenTree jednym kliknięciem.
System zarządzania częściami i zapasami typu open-source do śledzenia stanów magazynowych, zestawień materiałowych i informacji o dostawcach.
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Co możesz zbudować z InvenTree
InvenTree to internetowa platforma do zarządzania zapasami i częściami, stworzona dla zespołów inżynieryjnych i produkcyjnych. Zastępuje śledzenie oparte na arkuszach kalkulacyjnych i rozłączone narzędzia jednolitym systemem, który zarządza poziomami zapasów, katalogami części, zestawieniami materiałowymi, informacjami o dostawcach, zamówieniami zakupu i zamówieniami sprzedaży w jednym miejscu. Zbudowany z czystym interfejsem API REST i rozszerzalną architekturą wtyczek, pasuje do istniejących procesów inżynieryjnych, zamiast zmuszać zespoły do dostosowywania się do niego.
Samodzielne hostowanie InvenTree na Twoim VPS utrzymuje Twoją bazę danych części, ceny dostawców i zestawienia materiałowe produkcji na infrastrukturze, którą kontrolujesz — co jest szczególnie ważne dla projektów sprzętowych i producentów, którzy traktują dane dotyczące pozyskiwania komponentów jako zastrzeżone.
Główne cechy InvenTree
Zestawienie materiałów
Zdefiniuj wielopoziomowe listy materiałowe (BOM) dla złożonych zespołów, z automatyczną alokacją zapasów i obliczeniami niedoborów, aby dokładnie planować produkcję.
Śledzenie stanu magazynowego
Śledź ilości zapasów w wielu miejscach magazynowania, z pełną historią ruchów i alertami o niskim stanie dla każdej części.
Zarządzanie dostawcami
Załącz linki do dostawców i producentów do każdej części, w tym poziomy cenowe, terminy dostaw oraz minimalne zamówienia w celu bezpośredniego porównania zamówień.
Zamówienia zakupu
Twórz i śledź zamówienia zakupu od utworzenia do dostawy, z automatycznymi aktualizacjami stanów magazynowych po otrzymaniu przesyłek przychodzących.
REST API i wtyczki
Pełne API REST i system wtyczek łączą InvenTree ze skanerami kodów kreskowych, drukarkami etykiet, systemami ERP oraz niestandardowymi przepływami pracy automatyzacji.
Zamówienia sprzedaży
Zarządzaj zamówieniami klientów i przydzielaj zapasy do realizacji, utrzymując sprzedaż i stany magazynowe w synchronizacji bez oddzielnego narzędzia do zarządzania zamówieniami.
Dlaczego warto uruchomić InvenTree na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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