InvenTree to internetowa platforma do zarządzania zapasami i częściami, stworzona dla zespołów inżynieryjnych i produkcyjnych. Zastępuje śledzenie oparte na arkuszach kalkulacyjnych i rozłączone narzędzia jednolitym systemem, który zarządza poziomami zapasów, katalogami części, zestawieniami materiałowymi, informacjami o dostawcach, zamówieniami zakupu i zamówieniami sprzedaży w jednym miejscu. Zbudowany z czystym interfejsem API REST i rozszerzalną architekturą wtyczek, pasuje do istniejących procesów inżynieryjnych, zamiast zmuszać zespoły do dostosowywania się do niego.

Samodzielne hostowanie InvenTree na Twoim VPS utrzymuje Twoją bazę danych części, ceny dostawców i zestawienia materiałowe produkcji na infrastrukturze, którą kontrolujesz — co jest szczególnie ważne dla projektów sprzętowych i producentów, którzy traktują dane dotyczące pozyskiwania komponentów jako zastrzeżone.