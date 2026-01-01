Hébergement d'automatisation Whatsapp

Déployez vos applications et bots WhatsApp avec Hostinger

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de25,99MAD/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
whatsapp automation hosting

Un tarif mensuel simple, sans frais cachés.

Déployez les applications et les automatisations que vous avez conçues pour WhatsApp sur une infrastructure fiable. Lancez-vous en toute confiance, sachant que chaque forfait inclut une garantie de remboursement de 30 jours.
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Voir toutes les fonctionnalités

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour les workflows d'automatisation WhatsApp.

Déployez votre application ou votre bot WhatsApp sur un hébergement Node.js sans vous soucier de la configuration du serveur. Poussez votre code et profitez d'un passage fluide du développement à la production, pour que vos webhooks, la gestion des messages et les intégrations API soient prêts à l'emploi. Votre projet reste sur une infrastructure gérée, conçue pour la fiabilité, avec la capacité d'absorber le trafic à mesure que votre utilisation augmente. Cela vous libère des tâches de déploiement pour vous permettre de vous concentrer sur la logique de votre workflow WhatsApp.
whatsapp automation hosting

Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

2. Lancez-le immédiatement

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

3. Gérer et faire évoluer

Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

Voir les forfaits

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
Commencer
Déploiement local, impact global

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
L’hébergement d’automatisation WhatsApp est un hébergement Node.js conçu pour l’application qui exécute vos workflows WhatsApp, vos bots ou tes gestionnaires de webhooks en production. C’est essentiel car votre automatisation a besoin d’un processus stable, d’un point de terminaison public et d’une disponibilité garantie pour continuer à gérer les messages et les événements efficacement.
Avec un VPS, vous devez gérer vous-même le système d'exploitation, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, le pare-feu et les mises à jour. Avec notre hébergement Node.js, cette infrastructure est entièrement gérée pour vous, ce qui vous permet de déployer votre application d'automatisation WhatsApp au lieu de perdre du temps à administrer le serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l’accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche de votre choix. Les mises à jour fonctionnent de la même manière que pour les dépôts publics.
Oui, les forfaits incluent des limites de ressources fixes pour le CPU, la mémoire et le stockage ; si votre application dépasse ces limites en raison de sa croissance, vous devrez passer à l'offre supérieure. Nous ne facturons pas de frais de dépassement cachés pour les pics de trafic normaux, mais une utilisation élevée et prolongée peut nécessiter un forfait plus important.
Poussez l'application sur un dépôt GitHub, connectez-le à Hostinger et déployez la branche de votre choix. Si vous l'utilisez déjà ailleurs, transférez vos variables d'environnement et vos URL de webhook, puis redirigez WhatsApp vers votre nouvel endpoint.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.