Hébergement de remix

Déployez plus rapidement vos applications Remix sur Hostinger

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hébergement de remix

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5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

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Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
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Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
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4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
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Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

Hébergement Remix conçu pour la vitesse

Déployez votre application Remix sur un hébergement Node.js sans configuration supplémentaire. Transférez votre code : vos routes, loaders et actions s’exécutent dans un environnement serveur prêt à l’emploi, conçu pour les applications web complètes. Votre projet reste sur une infrastructure gérée, garantissant la disponibilité et l’évolutivité nécessaires à la croissance de votre trafic de production. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance du serveur et plus de temps au développement de nouvelles fonctionnalités pour vos utilisateurs.
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Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

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Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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FAQ sur l'hébergement de remix

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Remix.
L'hébergement Remix consiste à déployer une application Remix sur un environnement Node.js capable d'exécuter son code serveur et de gérer du trafic réel. C'est important car Remix nécessite un environnement d'exécution prenant en charge la gestion complète des requêtes, et pas seulement l'hébergement de fichiers statiques.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec notre hébergement Remix, l'environnement d'exécution et la configuration du serveur sont pris en charge, ce qui vous permet de déployer l'application sans vous soucier de la maintenance de la machine.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Les futurs déploiements déclencheront de nouvelles compilations de la même manière que pour les dépôts publics.
Aucun frais supplémentaire ne vous sera facturé. Si votre application dépasse les limites de votre forfait, vous devrez passer à un forfait supérieur ou ajuster votre consommation afin que le service puisse continuer à fonctionner dans les limites des ressources allouées.
Transférez votre projet Remix sur GitHub, connectez le dépôt dans Hostinger et déployez la branche souhaitée. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, conservez le code de l'application et les variables d'environnement, puis redirigez le trafic vers le nouveau déploiement après avoir effectué les tests.

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