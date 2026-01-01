Hébergement Gatsby

Déployez des sites Gatsby en quelques minutes, et non en quelques heures.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de25,99MAD/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement Gatsby

Tarification simple pour l'hébergement Gatsby

Hébergez votre application Gatsby en toute confiance sur un hébergement Node.js fiable, conçu pour la production. Chaque forfait inclut une garantie de remboursement de 30 jours : vous pouvez donc l’essayer sans risque.
Le plus populaire
64 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
72,99MAD
25,99MAD/mois
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Obtenez 48 mois pour 1 247,52 MAD (prix d'origine : 3 503,52 MAD). Renouvellement au prix de 67,99 MAD/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
64 % de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
175,99MAD
62,99MAD/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour 3 023,52 MAD (prix d'origine : 8 447,52 MAD). Renouvellement au prix de 165,99 MAD/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du forfait à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre forfait, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour des performances dignes de Gatsby

Déployez votre site Gatsby sur un hébergement Node.js sans configuration supplémentaire. Envoyez votre code, et vos pages statiques ainsi que la logique de votre application seront servies par un environnement d'exécution compatible avec les projets JavaScript modernes. Votre projet reste sur une infrastructure gérée, avec une disponibilité et une mise à l'échelle assurées. Vous pouvez ainsi réduire les tâches de déploiement et consacrer plus de temps au développement de fonctionnalités visibles par vos utilisateurs.
hébergement Gatsby

Déployez votre code. On s'occupe du reste.

1. Connectez votre projet

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Décrivez votre projet ou utilisez un modèle pour générer votre site en quelques secondes.

2. Lancez-le immédiatement

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et mise à l'échelle : on s'occupe de tout.

3. Gérer et faire évoluer

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Lancez votre site web en un clic. Profitez d'un pack complet : Hébergement, domaine et e-mail inclus.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Gatsby

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Gatsby.
L'hébergement Gatsby consiste à déployer une application ou un site Gatsby sur un environnement d'exécution qui gère le frontend généré et prend en charge les composants Node.js nécessaires à votre projet. C'est important car l'hébergement en production assure la disponibilité, la mise à l'échelle et le déploiement, vous évitant ainsi de tout exécuter depuis votre machine locale.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le serveur, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec un hébergement Gatsby géré, la plateforme prend en charge l'exécution et le déploiement, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application plutôt que sur la configuration du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Les mises à jour pourront être déployées ultérieurement de la même manière qu'avec un dépôt public.
Les forfaits comportent des limites de ressources et de trafic. Si votre projet dépasse ces limites, vous devrez passer à un forfait supérieur afin d'éviter des frais de dépassement aléatoires. Consultez les détails de votre forfait pour connaître les limites actuelles avant de lancer un projet à grande échelle.
Connectez votre projet Gatsby depuis votre dépôt Git ou téléchargez le code source de compilation, puis déployez-le sur Hostinger. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, mettez à jour vos variables d'environnement et vos paramètres de domaine, puis vérifiez que la configuration de compilation et d'exécution correspond à votre configuration actuelle.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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