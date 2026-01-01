Adresse email avec nom de domaine personnalisé
Créez votre adresse email avec nom de domaine personnalisé
Affichez votre marque dans chaque message
Avec une adresse email contenant votre nom de domaine, votre entreprise paraît plus professionnelle dès le premier message.
L'e-mail qui inspire confiance
Une adresse email avec nom de domaine personnalisé rend vos messages plus professionnels et plus crédibles, et améliore les taux d'ouvertures et de réponses.
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Enregistrez un nom de domaine pour 2 ans ou plus et profitez d'une adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an. Aucune étape cachée ni configuration supplémentaire.
Configurez votre adresse email professionnelle en quelques minutes
1. Choisissez votre nom de domaine
2. Ajoutez votre adresse email
3. Envoyez des messages
Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger ?
Registraire fiable
Hostinger est un registraire accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de nom de domaine.En savoir plus sur les noms de domaine
Confidentialité garantie
Support 24 h/24, 7 j/7
Configuration rapide, gestion simplifiée
Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site ou email depuis le même endroit.
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FAQ sur les adresses email avec nom de domaine personnalisé
Qu'est-ce qu'une adresse email avec un nom de domaine personnalisé ?
C'est une adresse email personnalisée qui contient votre nom de domaine (par exemple, nom@votreentreprise.com). Elle vous donne une image plus professionnelle et contribue à renforcer la confiance des clients.
Puis-je acheter un nom de domaine et une adresse email en même temps ?
Oui, vous pouvez enregistrer un nom de domaine et configurer votre adresse email professionnelle en une seule fois. Les services se connecteront automatiquement.
Que faire si je possède déjà un nom de domaine ?
Vous pouvez connecter votre nom de domaine existant à Hostinger en quelques clics.
La configuration d'une adresse email avec nom de domaine personnalisé est-elle difficile ?
Pas du tout ! La configuration est simple et ne prend que quelques minutes. Nous nous occupons de la partie technique pour vous.
Puis-je connecter mon compte email à Gmail ou Outlook ?
Oui, vous pouvez connecter votre compte email à Gmail, Outlook, Apple Mail et d'autres applications, ou y accéder via notre webmail.
Puis-je créer plusieurs adresses e-mail ?
Oui, vous pouvez créer autant d'adresses email que vous le souhaitez pour votre nom de domaine. C'est l'idéal pour les équipes ou les entreprises en croissance.
Que faire si j'ai besoin d'aide ?
Notre équipe de support est disponible 24 h/24, 7 j/7 pour vous aider avec la configuration ou répondre à toute autre question.