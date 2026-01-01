Déployez Zen en un clic.
Application de prise de notes minimaliste auto-hébergée avec support Markdown, recherche plein texte BM25 et accès PWA hors ligne.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Zen
Zen est une application de prise de notes minimaliste auto-hébergée, conçue comme un unique binaire Go léger qui utilise seulement environ 20 Mo de mémoire. Les notes sont stockées au format Markdown dans SQLite avec une recherche en texte intégral BM25, une organisation basée sur des balises, la coloration syntaxique des blocs de code et des raccourcis clavier pour une navigation rapide.
L'auto-hébergement de Zen sur un VPS permet de garder toutes les notes privées sur votre propre infrastructure, sans frais de synchronisation cloud ni accès tiers. Le support PWA hors ligne signifie que les notes sont accessibles même sans connexion Internet, et l'empreinte minimale en ressources permet à Zen de fonctionner confortablement aux côtés d'autres services sur un petit VPS.
Caractéristiques principales de Zen
Notes Markdown
Rédigez des notes en Markdown standard avec prise en charge des blocs de code, des raccourcis de formatage et un mode de prévisualisation épuré.
Recherche plein texte BM25
Trouvez des notes instantanément en utilisant la recherche en texte intégral classée BM25 qui renvoie les résultats les plus pertinents en premier.
Organisation des étiquettes
Organisez les notes avec des étiquettes pour une catégorisation flexible sans hiérarchies de dossiers rigides.
PWA hors ligne
Installez Zen en tant qu'application web progressive pour un accès hors ligne à vos notes sans connexion internet.
Utilisation minimale des ressources
Conçu comme un binaire Go unique utilisant ~20 Mo de RAM, Zen fonctionne efficacement même sur les plus petits VPS aux côtés d'autres services.
Pourquoi exécuter Zen sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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