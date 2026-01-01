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Un outil de mise à jour DNS dynamique léger et auto-hébergé qui maintient les enregistrements A et AAAA synchronisés chez plus de 40 fournisseurs DNS.

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4 cœurs vCPU
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec DDNS Updater

DDNS Updater est un service Go open-source qui maintient les enregistrements DNS A et AAAA pointés vers la bonne adresse IP chez plus de 40 fournisseurs DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains, et bien d'autres — à partir d'un seul fichier de configuration. Il fonctionne comme un agent sans interface graphique qui ne nécessite qu'une connectivité sortante, avec un statut visible via les journaux de conteneur ou un tableau de bord HTTP intégré accessible via un transfert de port SSH lorsque vous souhaitez une vue navigateur.

L'auto-hébergement de DDNS Updater sur votre propre VPS vous offre un agent stable et toujours actif qui peut mettre à jour les enregistrements DNS pour les routeurs domestiques, les passerelles IoT, les serveurs secondaires ou tout autre point de terminaison dont l'adresse IP publique change. Les identifiants du fournisseur et la logique de mise à jour restent au sein de votre infrastructure, et une seule instance peut gérer des enregistrements couvrant plusieurs domaines et fournisseurs en parallèle.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de DDNS Updater

Plus de 40 fournisseurs DNS

Mettre à jour les enregistrements sur Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric, et des dizaines d'autres à partir d'une seule instance.

Vérifications périodiques

Cadence d'interrogation configurable avec des fenêtres de temporisation afin que l'adresse IP publique soit récupérée et que les enregistrements soient mis à jour uniquement lorsque cela est réellement nécessaire.

IPv4 et IPv6

Suit les enregistrements A et AAAA simultanément, en se repliant gracieusement lorsqu'une seule famille d'adresses est disponible sur la connexion en amont.

Tableau de bord d'état intégré

Un tableau de bord en lecture seule et accessible localement affiche l'état actuel des enregistrements, l'heure de la dernière mise à jour, l'adresse IP observée et les erreurs par enregistrement lorsqu'il est accessible via un transfert de port SSH.

Récupération IP multi-fournisseurs

L'IP publique est résolue en combinant plusieurs fournisseurs basés sur HTTP et DNS, de sorte qu'une seule panne en amont ne bloque pas toutes les mises à jour.

Notifications via shoutrrr

L'intégration facultative de shoutrrr envoie des alertes à Discord, Slack, Telegram ou par e-mail lorsqu'une mise à jour échoue ou qu'un changement d'adresse IP est détecté.

Pourquoi exécuter DDNS Updater sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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