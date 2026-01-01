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Plateforme open source pour la surveillance et la gestion de portefeuilles de domaines avec suivi automatisé des DNS, SSL et WHOIS.

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KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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4 To de bande passante
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KVM 2
217,99MAD
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99MAD
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Domain Locker

Domain Locker est une plateforme auto-hébergée conçue pour les développeurs, les entreprises et les professionnels de l'informatique qui gèrent plusieurs noms de domaine auprès de différents bureaux d'enregistrement. Elle collecte automatiquement les enregistrements DNS, les détails des certificats SSL, les données WHOIS, les sous-domaines et les informations d'adresse IP pour chaque domaine de votre portefeuille, vous offrant un point unique pour suivre la santé et l'historique de vos domaines.

Les intégrations d'alertes — y compris l'e-mail, les webhooks, Telegram et Signal — vous informent des expirations à venir, des modifications DNS et des anomalies de sécurité avant qu'elles ne deviennent des incidents. Des analyses interactives et le suivi des coûts complètent l'ensemble des fonctionnalités, faisant de Domain Locker un outil d'exploitation complet pour quiconque prend au sérieux ses actifs de domaine. L'auto-hébergement maintient toutes ces données sensibles de bureau d'enregistrement et DNS entièrement sous votre contrôle.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Domain Locker

Surveillance automatisée de domaine

Collecte en continu les enregistrements DNS, les certificats SSL, les données WHOIS et les informations de sous-domaine afin que vous ayez toujours une vue à jour de chaque domaine.

Alertes d'expiration et de modification

Envoie des notifications par e-mail, webhooks, Telegram ou Signal lorsqu'un domaine approche de son expiration ou qu'un enregistrement DNS change de manière inattendue.

Audit de sécurité

Analyse les configurations de domaine pour détecter les erreurs de configuration et suggère des améliorations concrètes afin de renforcer la sécurité de votre DNS et de votre configuration de certificats.

Analyses et historique

Les graphiques et chronologies interactifs montrent comment les configurations de domaine et les performances ont évolué au fil du temps pour faciliter le dépannage.

Suivi des coûts et des actifs

Enregistre les prix d'achat, les coûts de renouvellement et les valeurs marchandes estimées afin que vous puissiez gérer les portefeuilles de domaines comme des actifs financiers.

Pourquoi exécuter Domain Locker sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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