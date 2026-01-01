Déployez Domain Locker avec une installation en un clic.
Plateforme open source pour la surveillance et la gestion de portefeuilles de domaines avec suivi automatisé des DNS, SSL et WHOIS.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Domain Locker
Domain Locker est une plateforme auto-hébergée conçue pour les développeurs, les entreprises et les professionnels de l'informatique qui gèrent plusieurs noms de domaine auprès de différents bureaux d'enregistrement. Elle collecte automatiquement les enregistrements DNS, les détails des certificats SSL, les données WHOIS, les sous-domaines et les informations d'adresse IP pour chaque domaine de votre portefeuille, vous offrant un point unique pour suivre la santé et l'historique de vos domaines.
Les intégrations d'alertes — y compris l'e-mail, les webhooks, Telegram et Signal — vous informent des expirations à venir, des modifications DNS et des anomalies de sécurité avant qu'elles ne deviennent des incidents. Des analyses interactives et le suivi des coûts complètent l'ensemble des fonctionnalités, faisant de Domain Locker un outil d'exploitation complet pour quiconque prend au sérieux ses actifs de domaine. L'auto-hébergement maintient toutes ces données sensibles de bureau d'enregistrement et DNS entièrement sous votre contrôle.
Caractéristiques principales de Domain Locker
Surveillance automatisée de domaine
Collecte en continu les enregistrements DNS, les certificats SSL, les données WHOIS et les informations de sous-domaine afin que vous ayez toujours une vue à jour de chaque domaine.
Alertes d'expiration et de modification
Envoie des notifications par e-mail, webhooks, Telegram ou Signal lorsqu'un domaine approche de son expiration ou qu'un enregistrement DNS change de manière inattendue.
Audit de sécurité
Analyse les configurations de domaine pour détecter les erreurs de configuration et suggère des améliorations concrètes afin de renforcer la sécurité de votre DNS et de votre configuration de certificats.
Analyses et historique
Les graphiques et chronologies interactifs montrent comment les configurations de domaine et les performances ont évolué au fil du temps pour faciliter le dépannage.
Suivi des coûts et des actifs
Enregistre les prix d'achat, les coûts de renouvellement et les valeurs marchandes estimées afin que vous puissiez gérer les portefeuilles de domaines comme des actifs financiers.
Pourquoi exécuter Domain Locker sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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