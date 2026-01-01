Déployez WhoDB en un clic.
Explorateur de base de données léger basé sur le web pour Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis, et plus encore.
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Ce que vous pouvez construire avec WhoDB
WhoDB est un outil de gestion de base de données rapide et léger qui vous permet d'explorer et d'interroger plusieurs systèmes de bases de données via une interface web unique. Il prend en charge PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch et ClickHouse, ce qui en fait un choix polyvalent pour les développeurs et les administrateurs travaillant avec des piles de données diverses.
WhoDB met l'accent sur la simplicité et la rapidité : connectez-vous à vos bases de données directement depuis l'interface utilisateur, exécutez des requêtes, parcourez les tables et inspectez les données — aucune configuration complexe ni logiciel client lourd n'est requis. Intégrez éventuellement des modèles d'IA comme OpenAI ou Ollama pour générer des requêtes à partir du langage naturel directement dans l'interface.
Caractéristiques principales de WhoDB
Support multi-bases de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch et ClickHouse depuis une interface unifiée.
Requêtes assistées par l'IA
Utilisez OpenAI, Anthropic ou un modèle Ollama local pour générer des requêtes SQL et NoSQL à partir d'invites en langage naturel directement dans l'éditeur.
Navigation et édition de tableaux
Parcourir, filtrer, paginer et modifier les lignes dans les tables et les collections, rendant l'inspection et les corrections de données de routine rapides et intuitives.
Déploiement léger
Livré sous forme d'un conteneur Docker unique sans dépendances externes, il démarre donc en quelques secondes et ajoute une surcharge minimale à votre VPS.
Pourquoi exécuter WhoDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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