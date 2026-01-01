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Base de données de documents multi-primaire avec une API HTTP/JSON intuitive, conçue pour la fiabilité et la réplication hors ligne d'abord.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Apache CouchDB

Apache CouchDB est une base de données de documents NoSQL open source qui stocke les données sous forme de documents JSON et expose chaque opération via une API HTTP/REST claire. Contrairement à la plupart des bases de données, CouchDB est multi-primaire par conception — chaque nœud accepte les lectures et les écritures, et les modifications circulent entre les nœuds (et même les clients de navigateur) via une réplication incrémentielle qui survit aux partitions réseau et à la connectivité intermittente.

L'auto-hébergement de CouchDB sur votre propre VPS vous offre une base de données de qualité production pour les applications mobiles hors ligne, les déploiements en périphérie et les services web résilients, sans tarification par document ni limites gérées par le fournisseur. La console web Fauxton incluse offre un accès administratif complet pour les requêtes, la configuration de la réplication, la gestion des utilisateurs et l'édition des documents de conception.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache CouchDB

Réplication Multi-Primaire

Chaque nœud accepte les écritures et synchronise les modifications de manière incrémentielle — parfait pour les clusters actif-actif, les nœuds périphériques et la synchronisation mobile avec PouchDB ou Couchbase Lite.

API HTTP/JSON

Chaque opération est une requête HTTP standard renvoyant du JSON, rendant CouchDB utilisable depuis n'importe quel langage ou environnement d'exécution sans pilote natif.

Fauxton Admin UI

Tableau de bord basé sur un navigateur pour parcourir les bases de données, exécuter des requêtes Mango, modifier des documents de conception et configurer la réplication.

Mango Langage de requête

Syntaxe de requête JSON de style MongoDB avec des sélecteurs et des index déclaratifs — pas besoin d'écrire des vues JavaScript pour les recherches courantes.

Design axé sur les crashs seulement

Le stockage B-tree en mode ajout seulement permet à CouchDB de résister aux coupures de courant soudaines sans corruption et de récupérer instantanément au redémarrage.

Pourquoi exécuter Apache CouchDB sur Hostinger

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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