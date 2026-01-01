Déployez Apache Doris en un clic.
Base de données analytique MPP haute performance pour le reporting en temps réel, le SQL ad hoc et l'entreposage de données unifié à l'échelle du pétaoctet.
Sélectionnez un forfait VPS pour Apache Doris
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache Doris
Apache Doris est une base de données analytique MPP moderne et en temps réel utilisée par des milliers d'organisations, dont JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan et ByteDance, pour alimenter des tableaux de bord, des analyses ad hoc et des analyses orientées client sur des centaines de téraoctets de données. Son moteur d'exécution vectorisé, son stockage en colonnes et son optimiseur basé sur les coûts offrent un SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes tout en restant compatible avec le protocole MySQL, de sorte que les outils et pilotes BI existants se connectent sans aucune modification.
L'auto-hébergement de Doris sur votre propre VPS maintient la latence des requêtes, les politiques de rétention et les pipelines d'ingestion sous contrôle direct, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le frontal fourni intègre une console web pour l'état du cluster, le profilage des requêtes et l'exploration SQL.
Caractéristiques principales de Apache Doris
SQL compatible MySQL
Implémente le protocole filaire MySQL afin que JDBC, ODBC, les outils de BI et les tableaux de bord existants se connectent à Doris sans aucune modification de code.
Moteur MPP vectorisé
Le stockage en colonnes avec exécution vectorisée et un optimiseur basé sur les coûts renvoie des requêtes SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes.
Ingestion en temps réel
Le chargement en flux, le chargement de routine depuis Kafka et les connecteurs Flink/Spark injectent de nouvelles données dans des tables interrogeables en quelques secondes.
Requêtes lakehouse fédérées
Multi-Catalog lit directement les sources Hive, Iceberg, Hudi, Paimon et JDBC afin que vous puissiez interroger les données du lac sans les copier.
Console web intégrée
Le frontend fournit une interface utilisateur de navigateur pour l'état du cluster, l'exécution de requêtes SQL, l'inspection des profils de requêtes et la gestion des utilisateurs et des rôles.
Pourquoi exécuter Apache Doris sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache CouchDB
Base de données de documents NoSQL multi-maître avec une API HTTP/JSON et une synchronisation hors ligne