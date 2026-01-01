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Base de données analytique MPP haute performance pour le reporting en temps réel, le SQL ad hoc et l'entreposage de données unifié à l'échelle du pétaoctet.

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KVM 1
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
362,99 MAD
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4 cœurs vCPU
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200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
641,99 MAD
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Apache Doris

Apache Doris est une base de données analytique MPP moderne et en temps réel utilisée par des milliers d'organisations, dont JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan et ByteDance, pour alimenter des tableaux de bord, des analyses ad hoc et des analyses orientées client sur des centaines de téraoctets de données. Son moteur d'exécution vectorisé, son stockage en colonnes et son optimiseur basé sur les coûts offrent un SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes tout en restant compatible avec le protocole MySQL, de sorte que les outils et pilotes BI existants se connectent sans aucune modification.

L'auto-hébergement de Doris sur votre propre VPS maintient la latence des requêtes, les politiques de rétention et les pipelines d'ingestion sous contrôle direct, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le frontal fourni intègre une console web pour l'état du cluster, le profilage des requêtes et l'exploration SQL.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache Doris

SQL compatible MySQL

Implémente le protocole filaire MySQL afin que JDBC, ODBC, les outils de BI et les tableaux de bord existants se connectent à Doris sans aucune modification de code.

Moteur MPP vectorisé

Le stockage en colonnes avec exécution vectorisée et un optimiseur basé sur les coûts renvoie des requêtes SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes.

Ingestion en temps réel

Le chargement en flux, le chargement de routine depuis Kafka et les connecteurs Flink/Spark injectent de nouvelles données dans des tables interrogeables en quelques secondes.

Requêtes lakehouse fédérées

Multi-Catalog lit directement les sources Hive, Iceberg, Hudi, Paimon et JDBC afin que vous puissiez interroger les données du lac sans les copier.

Console web intégrée

Le frontend fournit une interface utilisateur de navigateur pour l'état du cluster, l'exécution de requêtes SQL, l'inspection des profils de requêtes et la gestion des utilisateurs et des rôles.

Pourquoi exécuter Apache Doris sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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