Déployez WebTop en un clic.
Environnement de bureau Linux complet dans votre navigateur avec sessions persistantes, gestion de fichiers et prise en charge audio/vidéo.
Sélectionnez un forfait VPS pour WebTop
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec WebTop
WebTop offre un environnement de bureau Linux complet accessible depuis n'importe quel navigateur grâce au streaming KasmVNC. Développé par LinuxServer.io, il propose KDE, XFCE et d'autres environnements de bureau avec un stockage persistant du répertoire personnel, une gestion de fichiers intégrée, un passthrough audio et vidéo, et des performances graphiques fluides via une configuration de mémoire partagée.
L'auto-hébergement de WebTop sur un VPS vous offre un bureau à distance sécurisé accessible sans VPN ni logiciel client RDP. Il est idéal pour exécuter des applications graphiques Linux à partir d'environnements restreints, offrant un espace de travail de développement ou de productivité cohérent accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.
Caractéristiques principales de WebTop
Bureau basé sur navigateur
Accédez à un bureau Linux complet depuis n'importe quel navigateur sans installer de VPN, de RDP ou de logiciel client de bureau à distance.
Plusieurs environnements de bureau
Choisissez parmi KDE, XFCE, MATE et d'autres environnements de bureau en fonction de votre flux de travail et de vos préférences en matière de ressources.
Stockage persistant
Le répertoire personnel et les données d'application persistent entre les sessions, conservant vos fichiers et configurations intacts lors des reconnexions.
Prise en charge audio et vidéo
La redirection multimédia permet la lecture audio et vidéo au sein de l'environnement de bureau conteneurisé.
Accès à distance sécurisé
Accéder au bureau en HTTPS par Traefik sans exposer directement les ports RDP ou VNC à Internet.
Pourquoi exécuter WebTop sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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