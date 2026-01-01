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Base de données vectorielle open source pour les applications d'IA avec recherche sémantique, recherche hybride et intégrations LLM.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Weaviate

Weaviate est une base de données vectorielle open source conçue pour les applications natives de l'IA. Elle stocke les objets de données avec leurs embeddings vectoriels, permettant une recherche rapide de similarité sémantique qui va au-delà de la correspondance par mots-clés pour trouver du contenu conceptuellement lié. Elle prend en charge la recherche hybride combinant des approches vectorielles et par mots-clés pour une précision de récupération optimale.

L'auto-hébergement de Weaviate sur un VPS offre aux applications d'IA un magasin de vecteurs dédié, sans frais par requête et avec un contrôle total sur la résidence des données. Il s'intègre avec les principaux fournisseurs de LLM, notamment OpenAI, Cohere et Hugging Face, et se connecte directement avec LangChain et LlamaIndex pour la création de pipelines RAG et de fonctionnalités de recherche sémantique.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Weaviate

Recherche vectorielle sémantique

Trouvez du contenu conceptuellement similaire en utilisant des intégrations vectorielles plutôt qu'une correspondance exacte de mots-clés pour des résultats de récupération plus intelligents.

Recherche hybride

Combinez la similarité vectorielle et la recherche par mots-clés BM25 avec une pondération configurable pour tirer le meilleur parti des deux approches de récupération.

Intégrations LLM

Les modules intégrés connectent Weaviate à OpenAI, Cohere et Hugging Face pour la génération automatique d'embeddings et les requêtes génératives.

GraphQL et API REST

Interrogez et gérez les données via une API GraphQL ou des points de terminaison REST avec des bibliothèques clientes pour Python, JavaScript, Go et Java.

Prise en charge multimodale

Stocker et rechercher des objets texte, image, audio et vidéo en utilisant le module de vectorisation approprié pour chaque type de données.

Pourquoi exécuter Weaviate sur Hostinger

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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