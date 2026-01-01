Déployez Vitess en un clic.
Système de clustering de bases de données pour l'évolution horizontale de MySQL avec sharding automatisé, pooling de connexions et routage de requêtes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Vitess
Vitess est un système de clustering de bases de données open source conçu pour faire évoluer MySQL horizontalement. Développé à l'origine par YouTube pour gérer des milliards de requêtes par jour, il offre le partitionnement (sharding) automatisé, le routage intelligent des requêtes et le pooling de connexions sur des instances MySQL standard sans nécessiter de modifications au niveau de l'application.
L'auto-hébergement de Vitess sur un VPS vous offre une infrastructure de mise à l'échelle de base de données de qualité YouTube pour les applications à fort trafic. Il gère le multiplexage des connexions pour réduire la charge de la base de données, prend en charge les modifications de schéma en ligne sans interruption de service, et fournit une interface de requête unifiée à travers plusieurs partitions qui apparaît comme une base de données unique pour votre application.
Caractéristiques principales de Vitess
Partitionnement horizontal
Distribuer automatiquement les données sur plusieurs instances MySQL pour augmenter la capacité d'écriture au-delà de ce qu'un seul serveur peut gérer.
Regroupement de connexions
Vitess multiplexe des milliers de connexions d'application dans un petit pool de connexions MySQL, réduisant drastiquement la charge du serveur de base de données.
Modifications de schéma en ligne
Modifier les schémas de table sur de grands ensembles de données sans verrouillage ni temps d'arrêt en utilisant l'exécution DDL en ligne gérée de Vitess.
Routage des requêtes
Les requêtes sont automatiquement acheminées vers le bon shard en fonction de la clé de sharding, de manière transparente pour la couche d'application.
Compatible MySQL
Les applications se connectent à Vitess en utilisant les pilotes et protocoles MySQL standard, sans nécessiter de modifications de code.
Pourquoi exécuter Vitess sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
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