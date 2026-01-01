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Système de clustering de bases de données pour l'évolution horizontale de MySQL avec sharding automatisé, pooling de connexions et routage de requêtes.

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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Vitess

Vitess est un système de clustering de bases de données open source conçu pour faire évoluer MySQL horizontalement. Développé à l'origine par YouTube pour gérer des milliards de requêtes par jour, il offre le partitionnement (sharding) automatisé, le routage intelligent des requêtes et le pooling de connexions sur des instances MySQL standard sans nécessiter de modifications au niveau de l'application.

L'auto-hébergement de Vitess sur un VPS vous offre une infrastructure de mise à l'échelle de base de données de qualité YouTube pour les applications à fort trafic. Il gère le multiplexage des connexions pour réduire la charge de la base de données, prend en charge les modifications de schéma en ligne sans interruption de service, et fournit une interface de requête unifiée à travers plusieurs partitions qui apparaît comme une base de données unique pour votre application.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Vitess

Partitionnement horizontal

Distribuer automatiquement les données sur plusieurs instances MySQL pour augmenter la capacité d'écriture au-delà de ce qu'un seul serveur peut gérer.

Regroupement de connexions

Vitess multiplexe des milliers de connexions d'application dans un petit pool de connexions MySQL, réduisant drastiquement la charge du serveur de base de données.

Modifications de schéma en ligne

Modifier les schémas de table sur de grands ensembles de données sans verrouillage ni temps d'arrêt en utilisant l'exécution DDL en ligne gérée de Vitess.

Routage des requêtes

Les requêtes sont automatiquement acheminées vers le bon shard en fonction de la clé de sharding, de manière transparente pour la couche d'application.

Compatible MySQL

Les applications se connectent à Vitess en utilisant les pilotes et protocoles MySQL standard, sans nécessiter de modifications de code.

Pourquoi exécuter Vitess sur Hostinger

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Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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