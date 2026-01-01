Déployez Vince Analytics avec une installation en un clic.
Plateforme d'analyse web auto-hébergée et respectueuse de la vie privée, qui remplace directement Google Analytics.
Sélectionnez un forfait VPS pour Vince Analytics
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Vince Analytics
Vince Analytics est un serveur d'analyse web léger et auto-hébergé, conçu pour les particuliers et les petites équipes qui souhaitent un contrôle total sur les données de leurs visiteurs. Il ne nécessite aucune base de données externe, est livré sous forme de binaire unique et stocke tout localement — ce qui le rend facile à utiliser sur n'importe quel VPS sans configuration complexe.
Vince est compatible avec les scripts de suivi de Plausible Analytics, vous pouvez donc migrer des sites existants sans modifier votre code frontal. Il suit les pages vues, les visiteurs uniques, les référents et les événements personnalisés tout en restant entièrement conforme aux réglementations GDPR, CCPA et PECR — aucun cookie n'est requis.
Caractéristiques principales de Vince Analytics
Aucun cookie requis
Vince suit les visiteurs sans cookies ni identifiants personnels, ce qui rend votre site entièrement conforme au RGPD, au CCPA et au PECR dès le départ.
Scripts compatibles Plausible
Utilisez le même script de suivi que celui utilisé pour Plausible Analytics et pointez-le vers votre instance Vince — aucune modification du frontend n'est nécessaire lors de la migration.
Zéro dépendances externes
L'ensemble de la plateforme est livré sous forme d'un seul binaire avec une base de données intégrée, il n'y a donc rien de plus à installer, configurer ou maintenir à ses côtés.
Sites et événements illimités
Ajoutez autant de sites web que vos ressources VPS le permettent et collectez autant d'événements que vous le souhaitez — il n'y a aucune limite artificielle basée sur le plan.
Tableaux de bord publics et partagés
Partagez les tableaux de bord d'analyse publiquement ou via des liens uniques protégés par mot de passe, donnant aux parties prenantes l'accès sans exposer votre compte administrateur.
Pourquoi exécuter Vince Analytics sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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