Déployez Typesense en un clic.
Moteur de recherche open source rapide avec tolérance aux fautes de frappe, facettage et résultats instantanés comme alternative à Elasticsearch et Algolia.
Sélectionnez un forfait VPS pour Typesense
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Typesense
Typesense est un moteur de recherche moderne, orienté développeurs, conçu pour la vitesse et la simplicité. Il fournit des résultats de recherche ultra-rapides avec une tolérance aux fautes de frappe intégrée, un classement intelligent, un filtrage à facettes et une recherche géographique — sans la complexité opérationnelle d'Elasticsearch.
L'auto-hébergement de Typesense sur un VPS vous offre un backend de recherche dédié, sans frais par requête et avec un contrôle total sur l'indexation, la conception du schéma et la configuration du classement. Il est conçu comme une alternative économique à Algolia pour les développeurs qui souhaitent des capacités de recherche puissantes et de niveau production sans payer les tarifs SaaS à grande échelle.
Caractéristiques principales de Typesense
Recherche tolérante aux fautes de frappe
Corrige automatiquement les fautes d'orthographe dans les requêtes de recherche afin que les utilisateurs trouvent toujours des résultats même avec une saisie imparfaite.
Résultats instantanés
L'indexation en mémoire offre des réponses aux requêtes en moins d'une milliseconde pour une expérience de recherche rapide et réactive.
Filtrage à facettes
Permettez aux utilisateurs d'affiner les résultats par catégorie, fourchette de prix, évaluation ou tout champ personnalisé grâce à la prise en charge intégrée des facettes.
Recherche géo
Rechercher et filtrer les enregistrements par proximité géographique en utilisant les champs de latitude et de longitude avec des requêtes de rayon.
API simple
Une API REST claire et des bibliothèques clientes officielles pour JavaScript, Python, Ruby, Go et PHP facilitent l'intégration.
Pourquoi exécuter Typesense sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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